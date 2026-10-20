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Google’dan Üniversitelilere 1 Milyon TL Büyük Ödüllü Yapay Zekâ Yarışması: "Gemini Prompt Arena" Başlıyor!

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Google, üniversitelilere 1 milyon TL büyük ödüllü yeni ve bol eğlenceli yapay zekâ yarışması "Gemini Prompt Arena"yı duyurdu.

Google’dan Üniversitelilere 1 Milyon TL Büyük Ödüllü Yapay Zekâ Yarışması: "Gemini Prompt Arena" Başlıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yaratıcı fikirlerini yapay zekâ ile üretime dönüştürmelerini hedefleyen yeni yarışması “Gemini Prompt Arena”yı duyurdu. "Promptuna güvenen öne gelsin!" sloganıyla yola çıkan yarışmada büyük ödül tam 1 milyon TL.

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Yapay zekâ teknolojilerinin hızla hayatımızın merkezine yerleştiği bu dönemde Google, üniversite gençliğinin yaratıcı potansiyelini sahaya taşımaya hazırlanıyor. Google Gemini ana sponsorluğunda hayata geçirilen Gemini Prompt Arena, gençleri prompt yazma, görsel/video üretimi, kodlama ve müzik gibi yaratıcı alanlarda Gemini’ın yeteneklerini sergilemeye davet ediyor.

İçerikten Görseller

Google’dan Üniversitelilere 1 Milyon TL Büyük Ödüllü Yapay Zekâ Yarışması: "Gemini Prompt Arena" Başlıyor!
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Online mücadelelerden İstanbul’daki büyük finale

Yarışma, katılımcıların aşamalı olarak elendiği ve YouTube üzerinden izleyicilerle buluşacağı heyecan dolu bir formatta ilerleyecek:

  • Başvuru & Ön Eleme: Yapay zekâ ile ürettikleri bir çalışmayı paylaşan üniversiteliler arasından seçilen adaylar online challenge kadrosuna girecek.
  • Online Elemeler: Yarışmacılar evlerinden katılacakları online kapışmalarla yeteneklerini sergileyecek. İzleyici desteği ve jüri puanlarıyla en başarılı 20 isim İstanbul Yarı Finali'ne seçilecek.
  • İstanbul Yarı Finali: Yarı finale kalan yarışmacılar sahnede mücadele edecek ve ilk 8 finalist arasına girmeye çalışacak.
  • İstanbul Arena Finali: Tarihi İstanbul sokaklarında ve final arenasında gerçekleşecek çekimlerin ardından jüri puanlarıyla 1 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi belirlenecek.

Nasıl başvurulur?

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Yarışmaya katılmak, detaylı kampanya koşullarını incelemek ve başvuru formunu doldurmak isteyen üniversite öğrencileri promptarena.com.tr adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Yarışmacıların yapay zekâ ile ürettiği çıktıları ve challenge performanslarını dijital dünyanın sevilen isimleri değerlendirecek. Sunuculuğunu ve jüri üyeliğini Ozan Sihay’ın üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Orkun Işıtmak, Pelin Baynazoğlu (Pqueen) ve Onur Naci Öztürkler (Spunkram) yer alıyor.

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