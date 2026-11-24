Gemini'ye eski sohbetleri silmeden yan menüden gizlemenizi sağlayacak arşivleme özelliği geliyor.

Google, Gemini'nin sohbet geçmişini daha düzenli hâle getirmek amacıyla konuşmaları arşivleme seçeneği üzerinde çalışıyor. Henüz tüm kullanıcılara açılmayan bu özellik sayesinde, geçmiş menüsünde görünmesini istemediğiniz ancak tamamen silmeye kıyamadığınız eski sohbetleri kolayca gizleyebileceksiniz.

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Google uygulamasının 17.78.13.sa.arm64 sürümünde tespit edilen bu yenilik, geliştirme aşamasında olmasına rağmen oldukça tamamlanmış bir görünüm sergiliyor. Rakibi ChatGPT'de hâlihazırda bulunan bu işlevin, Google tarafından resmî bir takvim paylaşılmasa da yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

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Sohbet arşivleme özelliği nasıl çalışacak?

Gemini'de sohbet arşivleme süreci kullanıma sunulduğunda oldukça pratik bir şekilde işleyecek. Kenar çubuğunda gizlemek istediğiniz sohbetin üzerine uzun basarak açılan menüden "Arşivle" seçeneğine dokunmanız yeterli olacak.

Özelliğin ChatGPT'den ayrıldığı ve kullanıcı dostu olduğu en önemli nokta ise gizlenen sohbetlere erişim kolaylığı. ChatGPT'de arşivlenen sohbetleri görmek veya geri yüklemek için ayarlar menüsünün derinliklerine inmek gerekirken, Gemini'de doğrudan kenar çubuğundaki filtreleme seçeneği üzerinden arşivlenmiş konuşmalara tek dokunuşla ulaşılabilecek. Bu durum, özellikle Gemini'yi hem okul veya araştırma projeleri hem de günlük basit sorular için kullananların geçmiş ekranını sade tutmasını sağlayacak.