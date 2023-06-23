Merhaba, ben Murat. Webtures bünyesinde CMO (Pazarlama Direktörü) olarak görev almaktayım. Bugün sizlere dünya genelinde en fazla kullanım istatistiğine sahip olan arama motoru Google’ın, günümüze kadar gerçekleşen önemli algoritma güncellemelerini listeliyor olacağım.

İnternet dünyasının karmaşık kıvrımlarında kaybolmadan ön planda kalmak için bir yol arıyorsanız, SEO (Search Engine Optimization) size ışık tutacak büyülü bir anahtar olabilir! Bu gizemli strateji, web sitenizi arama motorlarının gözünde pırıl pırıl parlatmayı amaçlar.

Google, tıpkı bir büyücü gibi, bu sihirli dünyayı kontrol eden algoritmalara sahiptir. Algoritma güncellemeleri ise onun büyüsünü geliştirip, internet aramalarını daha eğlenceli ve heyecanlı bir yolculuğa dönüştürür. İşte Google'ın algoritma güncellemelerini örnekleriyle birlikte sizler için derledim;

Google algoritma güncellemeleri:

Google Panda Algoritma Güncellemesi - 2011

Açıklama: Google Panda, içerik kalitesini değerlendiren bir filtreleme algoritmasıdır. Düşük kaliteli, düşük orjinallikte veya kopya içerikli siteleri hedefler. Bu güncelleme, içeriğin kalitesini artırmaya ve kullanıcılar için daha değerli sonuçlar sunmaya odaklanır.

Örnek: Bir web sitesi sadece düşük kaliteli veya kopya içerikleri alıntılayarak veya yeniden yayınlayarak ziyaretçilere katkı sağlamayan gelir elde etmeye çalışıyorsa, Google Panda güncellemesi bu tür bir siteyi cezalandırabilir.

Kaynak: Search Engine Journal

Google Penguin Algoritma Güncellemesi - 2012

Açıklama: Google Penguin, backlink profillerini inceleyen bir algoritmadır. İstenmeyen veya spam niteliği taşıyan bağlantıları hedef alır. Bu güncelleme, organik ve kaliteli backlinklere odaklanmayı teşvik eder ve manipülatif veya spam bağlantıları cezalandırır.

Örnek: Bir web sitesi, spam amaçlı olarak yüzlerce düşük kaliteli veya satın alınmış bağlantıya sahipse, Google Penguin güncellemesi bu tür manipülatif taktiklerle sitenin sıralamasını düşürebilir.

Kaynak: Google Developers

Google Hummingbird Algoritma Güncellemesi - 2013

Açıklama: Google Hummingbird, arama sorgularının anlamını daha iyi anlamak için kullanılan bir algoritmadır. Arama sonuçlarını daha iyi bir şekilde eşleştirmeyi hedefler. Bu güncelleme, kullanıcıların niyetlerini daha iyi anlamak ve daha doğru sonuçlar sunmak için doğal dil işleme tekniklerini kullanır.

Örnek: Bir kullanıcı "En iyi akıllı telefon modelleri" gibi bir arama yaparsa, Google Hummingbird güncellemesi kullanıcının gerçek niyetini anlamaya çalışacak ve en iyi akıllı telefon modelleri hakkında güvenilir ve bilgilendirici sonuçlar sunacaktır.

Kaynak: Wikipedia

Google Pigeon Algoritma Güncellemesi - 2014

Açıklama: Google Pigeon, yerel arama sonuçlarını iyileştirmek için tasarlanmış bir algoritmadır. Yerel işletmelerin arama sonuçlarında daha iyi bir konumda görünmesini sağlar. Bu güncelleme, kullanıcıların yerel aramalarda daha doğru ve uygun sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Örnek: Bir kullanıcı "en yakın kafe" gibi bir arama yaptığında, Google Pigeon güncellemesi, kullanıcının konumunu dikkate alarak kullanıcının bulunduğu bölgedeki en yakın kafeleri ve bu kafelerin değerlendirmelerini daha üst sıralarda gösterebilir. Böylece kullanıcı, daha doğru ve yerel olarak ilgili sonuçlara ulaşabilir.

Kaynak: Search Engine Land

Açıklama: Google Mobile-Friendly Update, mobil cihazlarda daha iyi kullanılabilirlik sunan siteleri ödüllendirir ve mobil uyumlu olmayan sitelerin sıralamasını düşürür. Bu güncelleme, mobil trafiğin artmasıyla birlikte mobil cihazlara uyumlu web sitelerinin önemini vurgular.

Örnek: Mobil uyumlu olmayan bir web sitesi, kullanıcılar tarafından ziyaret edildiğinde içerik düzensiz görünebilir, yazılar okunması zor olabilir veya düğmeler ve bağlantılar uyumsuz olabilir. Google Mobile-Friendly Update, bu tür bir siteyi mobil aramalarda daha düşük sıralarda gösterebilirken, mobil uyumlu bir site daha iyi sıralamalar elde edebilir.

Google RankBrain Algoritma Güncellemesi - 2015

Açıklama: Google RankBrain, makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak arama sorgularının anlamını daha iyi anlamak için tasarlanmış bir algoritmadır. Bu güncelleme, karmaşık ve özgün arama sorgularına daha iyi cevaplar sunmayı hedefler.

Örnek: Bir kullanıcı "hangi filmde Jim Carrey oynadı" gibi bir arama yaparsa, Google RankBrain, arama sonuçlarında Jim Carrey'nin filmografisini ve en önemli rollerini içeren sonuçları gösterebilir. Bu sayede kullanıcı, istediği bilgiye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir.

Kaynak: Backlinko

Google Possum Algoritma Güncellemesi - 2016

Açıklama: Google Possum, yerel arama sonuçlarını daha hassas hale getiren bir algoritmadır. Farklı konumlardan yapılan benzer aramalar için farklı sonuçları dikkate alır. Bu güncelleme, kullanıcıların daha doğru ve yerel olarak ilgili sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Örnek: Bir kullanıcı "dental klinik" araması yaptığında, Google Possum güncellemesi, kullanıcının bulunduğu bölgedeki dental klinikleri ve bu kliniklerin değerlendirmelerini dikkate alarak sonuçları filtreleyebilir. Bu şekilde kullanıcı, aradığı hizmete en yakın ve güvenilir klinikleri daha üst sıralarda görebilir.

Google Fred Algoritma Güncellemesi - 2017

Açıklama: Google Fred, web sitesi sahiplerinin düşük kaliteli içerik ve agresif reklamlarla gelir elde etmeye çalıştığı sayfaları hedefleyen bir algoritmadır. Bu güncelleme, kullanıcılara değerli ve bilgilendirici içerik sunan siteleri ödüllendirirken, içeriği kalitesiz ve reklam odaklı olan siteleri cezalandırır.

Örnek: Bir web sitesi, sayfalarında reklamları aşırı ve rahatsız edici bir şekilde kullanarak kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyorsa veya içeriği düşük kaliteli ve değersizse, Google Fred güncellemesi bu tür sitelerin sıralamasını düşürebilir.

Google Medic Algoritma Güncellemesi - 2018

Açıklama: Google Medic, sağlıkla ilgili web sitelerini hedef alan bir algoritmadır. Sağlık, tıp ve ilgili konularda bilgi sunan sitelerin içerik kalitesine ve güvenilirliğine odaklanır. Bu güncelleme, uzmanlık, otorite ve güvenilirlik (EAT) faktörlerini önemseyerek kullanıcılara daha doğru ve güvenilir sağlık bilgileri sunmayı hedefler.

Örnek: Bir kullanıcı, belirli bir sağlık sorunu hakkında bilgi ararken, Google Medic güncellemesi, sağlıkla ilgili konularda güvenilir ve uzmanlık gerektiren içeriklere sahip siteleri üst sıralarda gösterecektir. Böylece kullanıcı, doğru ve güvenilir bilgilere erişebilecektir.

Google BERT Algoritma Güncellemesi - 2019

Açıklama: Google BERT, doğal dil işleme ve anlama yeteneklerini geliştiren bir algoritmadır. Arama sorgularının anlamını daha iyi kavramak ve kullanıcı odaklı sonuçlar sunmak için kullanılır. Bu güncelleme, arama sorgularının daha iyi anlaşılmasını sağlayarak kullanıcıların daha uygun ve doğru sonuçlara ulaşmasını amaçlar.

Örnek: Bir kullanıcı "Paris'e uçak bileti fiyatları" gibi bir arama yaparsa, Google BERT güncellemesi, kullanıcının gerçek niyetini anlamaya çalışacak ve Paris'e seyahat ederken en uygun uçak biletlerinin fiyatlarını içeren sonuçları gösterecektir. Böylece kullanıcı, aradığı bilgiye daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilecektir.

Google Core Web Vitals Algoritma Güncellemesi - 2020

Açıklama: Google Core Web Vitals, web sitesi performansına odaklanan bir algoritma güncellemesidir. Kullanıcı deneyimini etkileyen faktörleri değerlendirir ve özellikle sayfa yükleme hızı, etkileşimli öğelerin yanıt süresi ve içerik stabilitesi gibi Core Web Vitals metriklerini içerir. Bu güncelleme, kullanıcıların hızlı ve sorunsuz bir şekilde web siteleriyle etkileşimde bulunmalarını sağlamayı hedefler.

Örnek: Bir kullanıcı, bir web sitesini ziyaret ettiğinde sayfa yükleme süresi çok uzun sürerse veya etkileşimli öğelerin tepki süreleri yavaş ise, Google Core Web Vitals güncellemesi bu tür bir siteyi düşük sıralamalara taşıyabilir. Ancak, kullanıcıya hızlı yükleme süreleri ve etkileşimli bir deneyim sunan bir site daha yüksek sıralamalara ulaşabilir.

Google Passage Indexing Algoritma Güncellemesi - 2021

Açıklama: Google Passage Indexing, içerik parçalarını daha ayrıntılı bir şekilde analiz eden bir algoritmadır. Arama sonuçlarında, kullanıcının spesifik bir soruya yanıt bulabileceği belirli paragraflara vurgu yapar. Bu güncelleme, kullanıcıların daha hızlı ve doğru bir şekilde aradıkları bilgilere ulaşmalarını sağlar.

Örnek: Bir kullanıcı "en iyi diyet planı" gibi bir arama yaptığında, Google Passage Indexing güncellemesi, sayfalardaki içerik parçalarını analiz ederek en iyi diyet planlarına yönelik belirli paragrafları vurgulayabilir. Bu sayede kullanıcı, uzun bir makaleyi okumak yerine direkt olarak ilgilendiği bilgilere erişebilir.

Google MUM (Multitask Unified Model) Algoritma Güncellemesi - 2021

Açıklama: Google MUM, çoklu görevleri aynı anda gerçekleştirebilen bir yapay zeka modelidir. Arama sonuçlarını daha karmaşık sorgulara ve doğal dil anlayışına dayalı olarak geliştirmek için kullanılır. Bu güncelleme, kullanıcıların daha spesifik ve karmaşık sorularına daha iyi cevaplar sunmayı amaçlar.

Örnek: Bir kullanıcı "En popüler İtalyan restoranları Roma'da nerede?" gibi bir arama yaptığında, Google MUM güncellemesi, kullanıcının spesifik taleplerini anlamaya çalışacak ve en popüler İtalyan restoranlarının konumlarını Roma'da belirleyerek sonuçları gösterecektir. Böylece kullanıcı, daha doğru ve hedefe uygun sonuçlara daha hızlı bir şekilde ulaşabilecektir.

Google Mobile First Indexing Algoritma Güncellemesi - 2021

Açıklama: Google Mobile First Indexing, mobil sürümün, web sitenizin dizinine temel alınarak arama sonuçlarında kullanılmasıdır. Mobil uyumlu olmayan sitelerin sıralamasını olumsuz etkileyebilir. Bu güncelleme, mobil cihaz kullanımının artmasıyla birlikte mobil uyumlu web sitelerinin önemini vurgular.

Örnek: Bir kullanıcı, mobil cihazından bir web sitesine eriştiğinde, Google Mobile First Indexing güncellemesi, sitenin mobil sürümünü dikkate alarak arama sonuçlarında gösterecektir. Eğer bir web sitesi mobil uyumlu değilse, kullanıcılar mobil cihazlarda sitenin düzgün görüntülenmemesi veya kullanıcı dostu olmaması gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu nedenle, mobil uyumlu bir site daha yüksek sıralamalar elde edebilirken, mobil uyumlu olmayan bir site sıralamalarda geri planda kalabilir.

Açıklama: Google Product Reviews Update, ürün değerlendirmelerine odaklanan bir güncellemedir. İyi yapılandırılmış, bilgilendirici ve güvenilir ürün incelemelerini ödüllendirir. Bu güncelleme, kullanıcıların ürünler hakkında doğru ve güvenilir bilgilere erişmelerini sağlamayı amaçlar.

Örnek: Bir kullanıcı, belirli bir ürün hakkında bilgi aradığında, Google Product Reviews Update güncellemesi, güvenilir ve detaylı ürün incelemelerini içeren siteleri üst sıralarda gösterecektir. Böylece kullanıcılar, ürünle ilgili doğru ve kapsamlı bilgilere daha kolay bir şekilde ulaşabilirler.

Açıklama: Google Page Experience Update, kullanıcı deneyimine odaklanan bir güncellemedir. Sayfa yükleme hızı, etkileşimli öğelerin yanıt süresi, görsel stabilite gibi Core Web Vitals metriklerini değerlendirir. Ayrıca, HTTPS kullanımı, mobil uyumluluk ve güvenli gezinti gibi diğer faktörleri de dikkate alır. Bu güncelleme, kullanıcıların hızlı, kullanıcı dostu ve güvenli bir deneyim yaşamalarını sağlamayı hedefler.

Örnek: Bir kullanıcı, bir web sitesini ziyaret ettiğinde sayfa yükleme süresi çok uzun sürerse veya etkileşimli öğelerin tepki süreleri yavaş ise, Google Page Experience Update güncellemesi bu tür bir siteyi düşük sıralamalara taşıyabilir. Ancak, kullanıcıya hızlı yükleme süreleri, akıcı bir deneyim ve güvenli bir bağlantı sunan bir site daha yüksek sıralamalara ulaşabilir. Örneğin, bir kullanıcı bir e-ticaret sitesine girdiğinde, sayfa yüklenmesi uzun sürerse veya alışveriş sepeti işlemleri yavaş gerçekleşirse, Google Page Experience Update güncellemesi bu tür bir siteyi daha düşük sıralara taşıyabilir. Ancak, kullanıcı dostu bir deneyim sunan, hızlı yüklenen ve etkileşimli öğelerin hızlı yanıt verdiği bir site, daha üst sıralarda yer alabilir.

Google tarafından gerçekleştirilebilecek tüm yeni değişimleri https://developers.google.com/search/updates adresinden takip edebilirsiniz.