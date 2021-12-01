Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri - 2022

Yılın en iyi torrent sitelerini sizin için derledik. Aktif olarak çalışmaya devam eden siteleri belirleyerek, aradığınıza en kolay ulaşacağını siteleri seçtik. Listede tanıdık isimler de var, ilk defa görecekleriniz de.

İnternet dünyasının en popüler imkanlarından birisi olan torrent, daha uzun yıllar kullanımda kalacak gibi görünüyor. Hızlı dosya paylaşımız için geliştirilen bu sistemin güvenlik sorunları da bulunuyor. Ancak listede yer alan en iyi torrent sitelerini dikkatlice kullanırsanız, güvenlik riskini en aza indirebilirsiniz

Bugün, Alexa sıralamalarına göre en iyi torrent sitelerini derliyoruz. Yıl boyunca güncellenecek listede, ilerleyen tarihlerde de dönemin en iyi torrent sitelerini görebilirsiniz. Ayrıca farklı kategorilerden en iyi torrent sitelerine göz atmak isterseniz, Torrentsites.com adresine de göz atmanızı tavsiye ederiz.

En iyi torrent siteleri:

Zamunda.net

Torrents.io

Zooqle

Limetorrents

Torrent2.eu

Rarbg.to

The Pirate Bay

1337x.to

YTS.am

10. Zamunda.net:

Alexa sıralaması: 4.035

Görebileceğiniz en geniş torrent arşivine sahip olan Zamunda.net, yılın belirli zamanlarında ücretsiz üyelik alımı yapıyor. Zamunda.Net torrentlerinin hemen hemen hepsi sağlıklı durumda. Ardanığınız her türden içeriğe ulaşmak mümkün. Zamunda'daki kategorizasyon sistemi ise sonuca ulaşmayı kolaylaştırıyor. Zamunda için buraya tıklayın.

9. Torrents.io:

Alexa sıralaması: 4.936

Bir torrent arama motoru olan Torrents.me, diğer sitelerin listelediği arama sonuçlarına da tek bir ekrandan ulaşma şansı sunuyor. Bu aramalar, farklı kategoriler halinde karşınıza sonuç listesi olarak çıkıyor. Böylece aradığınız torrent dosyasına daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Torrents.io'ya ulaşmak için buraya tıklayın.

8. Zooqle:

Alexa sıralaması: 1,764

BitTorrent ekosisteminden faydalanan en yeni sitelerden olan Zooqle, kısa sürede oldukça tanınır hale geldi. Genel olarak filmlere ve dizilere odaklanan arşivlere sahip. Ayrıca arayüz konusunda, pek çok sitenin başaramadığı sadelik çizgisi var.

Hızlı yükselişiyle farklı kategorilerde de içeriklere erişim imkanı sunmaya başladı. Listeleme tarzı, rakiplerinden oldukça farklı ve yenilikçi görünüyor. Zooqle'ye ulaşmak için buraya tıklayın.

7. EZTV:

Alexa sıralaması: 1.276

EZTV aslında oldukça tematik bir torrent sitesi. Ağırlıklı olarak TV dizileri ve programlarının yer aldığı bir arşive sahip. Oldukça temiz ve hafif bir tasarımına sahip olması, gelecek torrentlere ilişkin önceden bir geri sayım listesi sunması heyecan verici. Geçmişe yönelik torrentleri detaylı olarak aramak için takvim bile sunuyor. EZTV'ye ulaşmak için buraya tıklayın.

6. Limetorrents:

Alexa sıralaması: 967

Geçtiğimiz yıl da en iyi torrent sitelerine girmeyi başaran Limetorrents, rakipleriyle hemen hemen aynı kategorilere sahip. Bu kadar ön plana çıkmasını sağlayan şey ise sağlıksız torrentlere listelerinde yer vermemesi.

Ayrıca kullanıcılar da kendi torrent dosyalarını yükleyebiliyor, diğer kullanıcılarla mesajlaşabiliyor, birbirlerine geri bildirimlerde bulunabiliyorlar. Limetorrents'e ulaşmak için buraya tıklayın. Bu arada sitenin eski Limewire isimli bilgisayar programıyla bir ilgisi yok :)

5. Torrent2.eu

Alexa sıralaması: 525

Eğer torrent sitesi yerine sağlam ve çok kaynaklı bir torrent arama motoru arıyorsanız, Torrent2.eu’ya bir göz atın deriz. Eski dönemlerde de torrent kullananların yakından tanıdığı, benzer bir mantığa sahip Torrentz sitesinin modern kopyası diyebiliriz.

90’dan fazla torrent sitesinde arama yapan servis oldukça kullanışlı. Listedeki bir önceki arama motoru olan Torrents.me’den daha popüler. Torrent2.eu'ya ulaşmak için buraya tıklayın.

4. Rarbg.to:

Alexa sıralaması: 346

Kullanıcılarını reklamlarla bezdirmesine rağmen deliler gibi kullanılan Rarbg.to, listelediği torrentleri olabildiğince güncel tutmaya özen gösteriyor. Diğer siteler gibi hızlı erişilebilir kategoriler bulunuyor. Hatta kim izliyor bilmiyoruz ama film fragmanları için bile bir kategori mevcut. Sadece kaliteli torrenteleri listeliyor olması, haber ve aktüel içerikler sunması da cabası. Rarbg.to'ya ulaşmak için buraya tıklayın. Rarbg.to'yu açarken VPN'e bağlanmanız gerekebilir.

3. Zamunda yokken ağabeyi vardı: The Pirate Bay

Alexa sıralaması: 289

Tüm zamanların belki den bilinen torrent sitesi olan The Pirate Bay, ne kadar yaptırıma maruz kalırsa kalsın yaşamaya devam ediyor. Özellikle geçmişe yönelik arşivlere ilişkin hâlâ sağlam şekilde çalışan torrentlere bu site üzerinden ulaşmak mümkün. Yıllardır değişmeyen kullanıcı dostu arayüzüyle, günümüz standartlarına göre oldukça hızlı çalışıyor.

Uyarı: The Pirate Bay’e giriş yaptığınızda bilgisayarınız, platforma destek sağlanması adına XMR cinsinde kripto para madenciliği için kullanılmaya başlar. Eğer bunun yapılmasını istemiyorsanız, adBlocker gibi eklentiler kullanabilirsiniz. The Pirate Bay'a ulaşmak için buraya tıklayın.

2. 1337x.to:

Alexa sıralaması: 246

Diğer sitelerden farklı olarak günün, haftanın, ayın ve yılın en popüler torrentlerini ana sayfasında listeleyen bir site. Ayrıca her kategori için en iyi 100 torrente kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kullanışlı akıcı bir tasarımı var. 1337x.to'ya ulaşmak için buraya tıklayın.

1. YTS.am:

Alexa sıralaması: 185

Eski adıyla YTS.ag, baskılardan dolayı alan adını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni sitede ise daha basit ve kullanışlı bir arayüz buluyor. Arama motoru, sonuçlara ilişkin anlaşılır açıklamalarla birlikte oldukça hızlı şekilde sonuca ulaşmanızı sağlıyor.

Torrentler hakkında yorum yapabiliyor, eğer aradığınızı bulamadıysanız site yöneticilerine istek gönderebiliyorsunuz. YTS.am'ye ulaşmak için buraya tıklayın.

Torrent nasıl kullanılır?

Adım #1: Buraya tıklayarak Bittorrent'i indirin

Buraya tıklayarak Bittorrent'i indirin Adım #2: Aşadan seçtiğiniz bir site üzerinden istediğiniz dosyanın torrent'ini indirin.

Aşadan seçtiğiniz bir site üzerinden istediğiniz dosyanın torrent'ini indirin. Adım #3: İndirdiğiniz dosyaya çift tıklayın, Bittorent'e onay verin

Torrent kullanmadan önce önemli uyarılar: