Google, Android Things’in Fişini Çekeceği Tarihi Açıkladı

Google, kullanıcıları akıllı cihaz geliştirmeye teşvik eden işletim sistemi Android Things için geçtiğimiz yıl kapatma kararı almıştı. Şirket, sistemin ne zaman kapatılacağına dair net tarihi kullanıcılarla paylaştı.

Google, Android Things işletim sistemi ile birlikte, kullanıcılara profesyonel bir şekilde akıllı cihaz geliştirme seçeneği sunuyordu. Bu konuda hiç deneyimi olmayan bir girişimci bile, Android Things’in içinde bulunan modülleri kullanarak akıllı cihaz projesini hayata geçirebiliyordu.

Bu işletim sistemini kullananlara kötü haber, Google tarafından 2019 yılında gelmişti. Şirket, geçtiğimiz günlerde resmi olarak sistemin ne zaman kapatılacağına dair kesin bir tarih verdi. Android Things, 5 Ocak 2021 itibariyle yeni proje kabul etmeyi bırakacak.

Kullanıcılar, halihazırda var olan projelerini 1 yıl boyunca geliştirmeye devam edebilecek

IoT (Nesnelerin İnterneti) ekosistemi için geliştirilmiş olan işletim sistemi Android Things, kullanıcılara akıllı cihaz oluşturma fırsatı sunuyordu. Kullanıcılar, Android Studio ve Google Cloud’la entegre edilen bu işletim sisteminde, profesyonel modüller kullanarak cihazlarını geliştirebiliyordu. Ancak Android Things, beklenen başarıyı sağlamadı ve Google’ın emekliye ayrılmak zorunda kalan projelerinden birisi haline geldi.

Google, Android Things’in Sıkça Sorulan Sorular sayfasında sistemin silinmesine dair detaylı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Android Things, 5 Ocak 2021 tarihinde yeni projeler için kullanıma kapatılacak. Ancak geliştiriciler, 1 yıl boyunca projelerinde güncelleme yapmaya devam edebilecek. 5 Ocak 2022 tarihinde ise Android Things içerisinde bulunan bütün veriler tamamen silinerek, sistem ortadan kaldırılacak.