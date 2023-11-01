Apple'ın yaklaşık iki yıl önce Safari tarayıcılar için arama çubuğunu ekranın alt kısmına alma özelliğini getirmişti. Şimdi Google da Chrome tarayıcıda aynı değişikliği yaptı.

iOS cihazlarda pek çok kullanıcı tarayıcılarının arama çubuğunu ekranın alt kısmında kullanıyor. Apple bu değişikliği daha önce Safari tarayıcı için gerçekleştirmişti. Google'ın da Chrome için benzer bir çalışma yaptığı, geçmişte yayımladığı beta versiyonlarda da karşımıza çıkıyordu. Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Google, Chrome'un iOS sürümü için geliştirdiği yeni özelliği kullanıcılara sundu. Artık Chrome'un iOS sürümü, isteyen kullanıcılar için Safari'ye benzer bir deneyim sunacak.

Chrome, Safari'nin özelliğini kopyaladı

Bu değişiklik zorunlu değil, Google kullanıcıları zorlamak yerine onlara bir alternatif sunuyor. Varsayılan versiyonda adres çubuğu yine uygulamanın üst kısmında yer alıyor. Adres çubuğunun yerini değiştirmek için Chrome uygulamasında Ayarlar'a girip "Adres Çubuğu" seçeneğine tıklamak gerekiyor. Sonrasında da adres çubuğunu aşağı taşıma seçeneğini seçebiliyoruz.

Safari'de bu değişiklik yapıldığında, amaç kişilerin doğrudan parmaklarının altına bir arama çubuğu koyarak kullanıcıların telefonu daha rahat kullanmasını sağlamak olarak gösteriliyordu. Böylelikle daha akıcı bir internet deneyimi sunulabiliyordu. Öte yandan diğer tarayıcı uygulamalarının da benzer özelliklerini görmüştük. Genel olarak insanların şimdiye kadar alıştıkları arama deneyimi değişmemiş gibi duruyor.