Google, Arama ve Lens için yeni özelliklerini açıkladı. Eğitim odaklı yeni özellikler, soruların çözülmesine yardım edecek. Ayrıca biyoloji gibi dersler için de hem interaktif hem de görselleştirilmiş sonuçlar gösterilecek.

Matematik sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında öğrencilerin ve çalışanların en çok zorlandıkları alanlar arasında yer alıyor.

Bu durumun farkında olan Google, öğrencileri mest edecek yeni özelliklerini duyurdu. Google tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Google Arama ve Google Lens üzerinden fizik ve matematik sorularını çözebilecekler.

Türev, integral, geometri soruları ve dahası!

Öncelikli olarak Google'ın yeni özelliği, kompleks bir hesap makinesinden farklı çalışıyor. Kompleks hesap makinelerinde bir integral formülü girdiğiniz zaman size sonucu verir. Google Arama ve Google Lens'in yeni özelliği ise adım adım çözümün açıklamasını ve çözümü veriyor. Böylece yapamadığınız bir sorunun cevabını Google sayesinde öğrenirken, konuyu da öğrenme imkânı yakalamış olacaksınız.

Öte yandan yeni özellikle birlikte Google Arama, metin halindeki soruları da çözebiliyor. Örnek vermek gerekirse "Emre'nin 4 elması vardı, 3'ünü yedi, kaç kaldı?" sorusuna cevap vermesi istendiği zaman Google Arama, yapması gereken işlemi de anlayabiliyor. Böylece soruları çözmek için göremediğimiz bağıntıları da görebilmemiz mümkün hâle geliyor.

Matematik ve fizik sorularının dışında Arama, geometri konusunda da yardımcı olabiliyor. Genelde sözcüklerle anlatmanın daha zor olduğunu belirten Google, Lens ile birlikte üçgen sorularını çözmek de kolaylaşıyor. Lens üçgenleri tanıyabiliyor ve çözümleri yine adım adım açıklayabiliyor.

Kimya ve biyoloji gibi dersler de unutulmadı:

Son olarak temel bilimlerde de Google Arama ve Lens, 1000'den fazla kimya, biyoloji, fizik ve astronomi gibi alanlarda da öğrencilere yardımcı olacak. Görselliğe odaklanan yeni özellik, öğretmenlerin de çok işine yarayacak.

Yukarıdaki GIF, Google'ın yeni özelliğinin nasıl çalışacağına ilişkin iyi bir örnek sunuyor. Diyelim ki önemli hücre organelleri arasında yer alan mitokondri ile ilgili bir araştırma yapacaksınız. Google Arama, mitokondrinin görselleştirilmiş hâlini gösterecek. Buna tıklayan bir öğrenci veya öğretmen, mitokondri ile ilgili detaylı bilgiye görselleştirilmiş bir biçimde ulaşabilecek.