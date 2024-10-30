Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un performansını iyileştirecek iki yeni özellik duyurdu. Bu özellikler, performans sorunu yaşayan kullanıcılara ilaç gibi gelecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome'u rahatlatacak bir dizi yenilik duyurdu. Google Chrome'daki yenilikler, tarayıcının performans sorunlarına ilaç gibi gelecek gibi görünüyor.

Google, bundan birkaç yıl önce Bellek Tasarrufu isimli bir özellik yayımladı. Bu özellik, kullanmadığınız sekmelerin bellek tüketimini durduruyordu. İşte bu özellik, yapılan son güncelleme ile daha detaylı ayar yapabilir hâle geldi. Kullanıcılar artık "Orta Düzey", "Dengeli" veya "Maksimum" seçenekleri arasında seçim yapabilecekler.

Google Chrome'un yeni özelliği böyle görünüyor

Google Chrome'daki bir diğer yenilikse tarayıcının performansını düşüren sorunlarla ilgili. "Performans sorunuyla ilgili uyarılar" olarak karşımıza çıkan özellik, arka planda tarayıcının yavaşlamasına yol açan sekmelerin tespit edilmesini sağlayacak. Bir sorun olduğu zaman sağ üst kısımda karşınıza çıkacak özellik, şöyle görünecek:

Diyelim ki açmış olduğunuz bir sayfa, Google Chrome'a yük bindiriyor. Performans sorunuyla ilgili uyarılar özelliği, bu sayfa ile ilgili bildirim gösterecek. Eğer düzeltme seçeneğine tıklarsanız Google Chrome'un o sayfa ile ilgili sorunu çözmesine izin vermiş olacaksınız. Böylelikle tarayıcıdaki performans sorunu, bir ölçüde çözülmüş olacak.