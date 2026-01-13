Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Google'ın Ömrü Kelebek Kadar Kısa "Dark Web Raporu" Aracı Kapatılıyor: Son Tarih Verildi!

Google'ın bir süredir kullanıcıların dark web'te e-posta ve şifrelerinin sızdırılıp sızdırılmadığını tespit edip bilgilendiren aracı çok yakında kapatılıyor.

Google'ın Ömrü Kelebek Kadar Kısa "Dark Web Raporu" Aracı Kapatılıyor: Son Tarih Verildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google’ın kullanıcıların sızdırılmış kişisel bilgilerini dark web’de tarayan “Dark Web Raporu” aracı bu hafta itibarıyla tamamen kapatılıyor. Birçok kullanıcının varlığını bile unuttuğu bu araç, sessiz sedasız veda ediyor.

Google, geçtiğimiz Aralık ayında gönderdiği bilgilendirme e-postasında, aracın kullanıcılar için yeterince yönlendirici olmadığını ve “sonraki adımlar” konusunda eksik kaldığını kabul etmişti. Şirket bu nedenle odağını kullanıcıların doğrudan aksiyon almasını sağlayan Güvenlik ve Gizlilik Kontrolleri gibi mevcut araçlara kaydırma kararı aldı.

15 Ocak itibarıyla yeni veri izlenmeyecek

2

Açıklamaya göre Dark Web Raporu, 15 Ocak itibarıyla yeni verileri izlemeyi bırakıyor. Şu ana kadar tespit edilen bilgiler ise 16 Şubat’a kadar sistemde görüntülenebilecek. Yani araç fiilen bu hafta kapanırken, son 1,5 yılda toplanan veriler sadece bir ay daha erişilebilir olacak.

Ücretsiz olarak Google hesaplarına entegre edilen bu özellik, her ne kadar kullanıcıyı harekete geçirme konusunda zayıf kalsa da sızdırılan e-posta ve parolalar için önemli bir uyarı niteliği taşıyordu. Google, bu tür durumlarda şifrelerin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Kullanıcılar ne yapmalı?

3

Google’a göre bundan sonra en doğru adım, Google Hesabı Güvenlik sayfasını düzenli olarak kontrol etmek. Bu bölüm, Dark Web Raporu'na benzer bilgiler sunarken, güvenlik açıklarını kapatmayı çok daha kolay hâle getiriyor.

Ayrıca kullanıcıların:

  • İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) aktif tutması,
  • Passkey (geçiş anahtarı) ayarlarını güncellemesi,
  • Google Şifre Yöneticisi ve Password Checkup sonuçlarını kontrol etmesi öneriliyor.

İyi haber ise şu, Password Checkup özelliği bu gelişmeden etkilenmiyor. Yani sızdırılmış şifre uyarıları, farklı bir yoldan da olsa kullanıcıların karşısına çıkmaya devam edecek.

Google Tüm Dünyadaki Alışverişi Ortak Bir Altyapıda Buluşturmaya Hazırlanıyor: 'Evrensel Ticaret Protokolü' Nedir ve Neden Önemli? Google Tüm Dünyadaki Alışverişi Ortak Bir Altyapıda Buluşturmaya Hazırlanıyor: 'Evrensel Ticaret Protokolü' Nedir ve Neden Önemli?
Google, "Hayati Hatalar" Yaptığı Gerekçesiyle Bazı Sağlık Aramalarında Yapay Zekâ Özetlerini Kapattı Google, "Hayati Hatalar" Yaptığı Gerekçesiyle Bazı Sağlık Aramalarında Yapay Zekâ Özetlerini Kapattı
Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

İngiliz Dizileri Neden Sezon Başına Daha Az Bölüm İçeriyor: Sebepleri Duyunca Hak Vereceksiniz!

İngiliz Dizileri Neden Sezon Başına Daha Az Bölüm İçeriyor: Sebepleri Duyunca Hak Vereceksiniz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim