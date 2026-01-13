Google'ın Ömrü Kelebek Kadar Kısa "Dark Web Raporu" Aracı Kapatılıyor: Son Tarih Verildi!

Google'ın bir süredir kullanıcıların dark web'te e-posta ve şifrelerinin sızdırılıp sızdırılmadığını tespit edip bilgilendiren aracı çok yakında kapatılıyor.

Google’ın kullanıcıların sızdırılmış kişisel bilgilerini dark web’de tarayan “Dark Web Raporu” aracı bu hafta itibarıyla tamamen kapatılıyor. Birçok kullanıcının varlığını bile unuttuğu bu araç, sessiz sedasız veda ediyor.

Google, geçtiğimiz Aralık ayında gönderdiği bilgilendirme e-postasında, aracın kullanıcılar için yeterince yönlendirici olmadığını ve “sonraki adımlar” konusunda eksik kaldığını kabul etmişti. Şirket bu nedenle odağını kullanıcıların doğrudan aksiyon almasını sağlayan Güvenlik ve Gizlilik Kontrolleri gibi mevcut araçlara kaydırma kararı aldı.

15 Ocak itibarıyla yeni veri izlenmeyecek

Açıklamaya göre Dark Web Raporu, 15 Ocak itibarıyla yeni verileri izlemeyi bırakıyor. Şu ana kadar tespit edilen bilgiler ise 16 Şubat’a kadar sistemde görüntülenebilecek. Yani araç fiilen bu hafta kapanırken, son 1,5 yılda toplanan veriler sadece bir ay daha erişilebilir olacak.

Ücretsiz olarak Google hesaplarına entegre edilen bu özellik, her ne kadar kullanıcıyı harekete geçirme konusunda zayıf kalsa da sızdırılan e-posta ve parolalar için önemli bir uyarı niteliği taşıyordu. Google, bu tür durumlarda şifrelerin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Google’a göre bundan sonra en doğru adım, Google Hesabı Güvenlik sayfasını düzenli olarak kontrol etmek. Bu bölüm, Dark Web Raporu'na benzer bilgiler sunarken, güvenlik açıklarını kapatmayı çok daha kolay hâle getiriyor.

Ayrıca kullanıcıların:

İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) aktif tutması,

Passkey (geçiş anahtarı) ayarlarını güncellemesi,

Google Şifre Yöneticisi ve Password Checkup sonuçlarını kontrol etmesi öneriliyor.

İyi haber ise şu, Password Checkup özelliği bu gelişmeden etkilenmiyor. Yani sızdırılmış şifre uyarıları, farklı bir yoldan da olsa kullanıcıların karşısına çıkmaya devam edecek.