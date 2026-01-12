Tümü Webekno
Google Tüm Dünyadaki Alışverişi Ortak Bir Altyapıda Buluşturmaya Hazırlanıyor: 'Evrensel Ticaret Protokolü' Nedir ve Neden Önemli?

Google, alışveriş dünyasını kökten değiştirecek yeni altyapısı 'Evrensel Ticari Protokolü'nü duyurdu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, alışveriş dünyasını kökten değiştirecek yeni bir adım attı. Şirket, yapay zekâ destekli alışveriş ajanlarının daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla Universal Commerce Protocol (Evrensel Ticaret Protokolü)adlı açık bir standart duyurdu.

Ulusal Perakendeciler Federasyonu (NRF) konferansında tanıtılan bu yeni protokol, Shopify, Etsy, Walmart, Target ve Wayfair gibi dev isimlerle birlikte geliştirildi.

Tek bağlantıyla uçtan uca alışveriş

UCP’nin en büyük vaadi, alışveriş sürecinin tüm aşamalarını, ürün keşfinden satın alma sonrasındaki müşteri desteğine kadar tek bir standart altında toplamak. Böylece farklı yapay zekâ ajanlarıyla ayrı ayrı entegrasyonlara gerek kalmadan, daha akıcı ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi mümkün olacak.

Google, UCP’nin daha önce duyurduğu Agent Payments Protocol (AP2), Agent2Agent (A2A) ve Model Context Protocol (MCP) gibi diğer ajan tabanlı sistemlerle de uyumlu çalışacağını açıkladı. İşletmeler ve geliştiriciler, ihtiyaçlarına göre protokolün belirli uzantılarını seçebilecek.

Arama sonuçlarından direkt satın alma geliyor

Google, UCP’yi yakında ilk olarak ABD’deki uygun Google ürün listelerinde, Arama’nın yapay zekâ modu ve Gemini uygulamaları üzerinden kullanmaya başlayacak. Kullanıcılar ürün araştırırken doğrudan satın alım yapabilecek, ödemelerini Google Pay ile gerçekleştirecek ve Google Cüzdan’da kayıtlı teslimat bilgilerini kullanabilecek.

Google, yapay zekâ modunda ürün önerisi arayan kullanıcılara markaların anlık indirim sunabilmesine de imkân tanıyacak. Ayrıca satıcılar, Google Merchant Center üzerinden ürünlerini yapay zekâ aramalarında daha görünür kılacak yeni veri alanlarına kavuşacak.

Google

