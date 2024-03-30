Zengin İletişim Hizmetleri diye (Rich Communication Services) dilimize çevirebileceğimiz RCS, mesajlaşma deneyimini birkaç adım öteye taşıyor.

Apple’ın, sunduğu hizmetleri her fırsatta kendi müşterilerine özel hâle getirmesine ve o kitleye katılana kadar diğerlerinden bu özelliği saklamasına aşinayız. Zaten günümüzde insanları Apple ürünleri almaya iten de büyük oranda bu oluyor. Aynı zamanda şirket de söz konusu özellikleri geliştirmek için durmadan çalışıyor.

Bunların en güncelini de iMessage tarafında gördük. Apple, geçtiğimiz kasım ayında iPhone’ların RCS standardını destekleyeceğini söylemiş, fakat herhangi bir tarih vermemişti. Google ise Mesajlar uygulamasının internet sitesinde yer verdiği bir bölümde, önceden çıkan söylentileri doğrulamış oldu.

Android ve iPhone kullanıcıları arasındaki iletişim daha kesintisiz olacak.

Google’ın sitesinde “Herkes için daha iyi mesajlaşma” başlığıyla dile getirilen yazıda, Apple’ın 2024 sonbaharında RCS standardını iPhone’lara getireceği belirtilmiş. Bunun ardından Google; “Bunun olması, herkes için daha iyi bir mesajlaşma deneyimi anlamına geliyor.” şeklinde konuyu açıklamış.

Aslında Apple’ın RCS standardını bu yıl içinde getireceği biliniyordu fakat ne zaman olacağı konusunda net bir bilgi yoktu. Bazı söylentiler sonbaharda iOS 18 ile geleceğine işaret ediyordu. Google da görünüşe göre bunu doğrulamış oldu.

RCS standardı sayesinde Android kullanıcıları da iOS kullanıcılarına yüksek çözünürlüklü medya dosyaları gönderebilecek. Bunun haricinde sesli mesajlar, ‘okundu’ ve ‘yazıyor’ göstergeleri, Wi-Fi üzerinden mesajlaşma ve gelişmiş grup sohbetleri gibi özellikler de RCS standardıyla gelecek.

Saydığımız özellikler iMessage gibi yerel ve Telegram gibi üçüncü parti sohbet uygulamalarında yer alıyor. Fakat RCS, bunları standart mesaj uygulamasına getirecek ve mesajlaşmada iPhone ile Android arasındaki bariyeri kıracak.