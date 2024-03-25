Mark Gurman, Apple'ın iOS 18'de üretken yapay zekâ özellikleri sunmayabileceğini söyledi. Gurman'a göre Apple, üretken yapay zekâ özelliklerindeki gizlilik sorunlarını çözemedi.

Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, Power On bülteninin bu hafta yayımlanan sayısında, şirketle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Gurman, Apple'ın iOS 18'de üretken yapay zekâ özellikleri sunmayabileceğini söyledi. Oysa geçmişte ortaya çıkan bilgiler, iOS 18'in üretken yapay zekâ özellikleriyle doldurulacağını ortaya koyuyordu. Peki Apple, ne oldu da üretken yapay zekâ özelliklerinden vazgeçti? Bu iddianın altında nasıl bir neden yatıyor?

Apple'ı bilirsiniz. Şirket, kullanıcı gizliliğini ön planda tutar. Hatta buna yönelik pek çok özellik de geliştirilmiştir. İşte Apple'ın yapay zekâ teknolojilerine temkinli yaklaşmasının nedeni de tam olarak bu. Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, kullanıcı gizliliğini sağlama noktasında tam olarak emin olamadı. Hâl böyle olunca da üretken yapay zekânın iPhone'lara gelişi, bir süre ertelendi. En azından iddiaya göre...

Apple, gizlilik sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışıyor

Mark Gurman, Apple'ın şu sıralar üretken yapay zekâ kaynaklı güvenlik sorunlarını çözmeye odaklandığını söylüyor. Apple'ın bu konuda daha temkinli olma noktasında oldukça kararlı olduğunu söyleyen Gurman, üretken yapay zekâ için ortaklık düşünülen Google ve Baidu gibi firmalara da sırt çevrilebileceğini aktarıyor. Ancak kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen görüşmelerin nasıl sonuçlanacağının henüz belli olmadığını da söylemek gerek.

Apple'ın iOS 18 ile ilgili neler planladığını çok yakında öğreneceğimiz gerçeğini de göz ardı etmemek gerek. Şirket, büyük olasılıkla haziran ayında WWDC 2024 etkinliği gerçekleştirecek ve bu etkinlik, iOS 18'in resmîleşmesini sağlayacak. WWDC 2024 etkinliği geldiği zaman, Apple'ın iOS 18'le ilgili nihai planları gün yüzüne çıkmış olacak.