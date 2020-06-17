Google, son dönemlerde ciddi bir önem kazanan Meet uygulamasını, Gmail'e entegre etmeye devam ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, iOS ve Android platformundaki Gmail kullanıcılarının önümüzdeki haftalarda Meet'e erişebilecekleri belirtildi. Bu gelişme, kullanıcıların harici Google Meet uygulamasına duydukları ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Google'ın son dönemlerde popülerliği hızla artan uygulamalarından bir tanesi de "Meet". Bu uygulama, kullanıcıların koronavirüs günlerinde daha da önemli hale gelen video konferanslar düzenlemesini sağlıyor.

Pandemi sürecinin mecbur kıldığı uzaktan eğitim ve home office kültürü, bu ve bunun gibi uygulamaların popüler bir hale gelmesini sağladı. Şimdiyse Google, önümüzdeki haftalarda Gmail ile Meet'in entegrasyonunun mobil platformlarda da sağlanacağını açıkladı.

Google Meet, aslında hem iOS hem de Android platformlarında kullanılabiliyor. Üstelik son verilere göre Google Play Store'daki en az 50 milyon kullanıcı, Google'ın video konferans uygulamasını zaten indirdi ve aktif olarak kullanıyor. Ancak Google tarafından yapılan son açıklamalar, bağımsız Meet uygulamasına duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Çünkü iOS ve Android platformlarında Gmail uygulamasını kullanan herkes, artık Meet'e de erişebilecek.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, önümüzdeki haftalarda Gmail uygulaması içinde yeni bir sekme görecekler. Bu sekmede Google Takvimler'e eklenmiş olan planlı Meet toplantılarına doğrudan katılım sağlanabilecek. Ayrıca kullanıcılar, bir Meet görüşmesi için davet aldıklarında Gmail hesaplarına gelen e-postayı kullanarak Meet'e erişim sağlayıp, ilgili toplantıya katılabilecekler.

Google tarafından yapılan açıklamalar, kullanıcıların artık Meet uygulamasına ihtiyaçlarının kalmadığının açık bir göstergesi. Ancak tüm kullanıcılar, Gmail'e entegre edilecek Meet uygulamasını tercih etmek zorunda değiller. Bunun farkında olan Google, Meet uygulamasını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar için bu özelliğin devre dışı bırakılmasını sağlayan yeni bir ayar bölümünü de Gmail'e getiriyor.

Google, Gmail'e gelecek Meet entegrasyonu ile ilgili net bir tarih vermiyor. Şirket sadece, iOS ve Android platformlarındaki tüm Gmail kullanıcılarının önümüzdeki haftalarda bu özelliği kullanabileceklerini ifade ediyor. Bu arada, Google'ın Meet ile ilgili tek çalışmasının bu olmadığını ve Meet'in ilerleyen dönemlerde, arka plan bulanıklaştırma özelliğine sahip olacağını da belirtelim.