Google'ın yeni aracı Pet Portraits, evcil hayvanınızın fotoğrafını kullanarak ona en çok benzeyen sanat eseri ile eşleştirmenizi sağlıyor. Uygulamanın nasıl çalıştığına ve ilgi çekici örneklerine birlikte bakalım.

Evimizi paylaştığımız hayvan dostlarımızın bizim için birer sanat eseri olduğu konusunda hepimiz hemfikirizdir. Evet ama güzellikleri ya da kendileri has özellikleriyle eşsiz olan dostlarımızın sanat tarihindeki karşılıklarını da görmek ister misiniz?

Google’ın Android ve iOS için Arts&Culture uygulamasına eklenen yeni aracı Pet Portraits, evcil hayvanınızın fotoğrafını dünyanın dört bir yanındaki müzelerdeki sanat eserleriyle eşleştiriyor.

Uygulama başarılı bir şekilde çalışıyor

"Evcil hayvan portresi filtresini denedim ve bu, Smudge'ın oldukça kötü görünen tarihi ikizi."

Jane Wakefield adlı bir kişi sistemi dört yaşındaki siyah beyaz kedisi Smudge’ın fotoğrafıyla test etti, sonuç oldukça ilgi çekiciydi. Google Pet Portraits, Smudge'ı bir 19. Yüzyıl ressamı olan Zhu Ling’in New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan “Kara Kedi ve Nergis” adlı tablosuyla eşleştirdi.

Google’a göre bu aracın algoritması, evcil hayvanı algılayarak çalışan bir kameranın evcil hayvanın fotoğrafını binlerce sanat eseri ile karşılaştırmasının sonucunda en çok benzeyen sanat eseriyle eşleştirmesine dayanıyor. Ayrıca kullanıcılar eşleşen sanat eserine dokunarak, sanat eserinin hikayesi ve sanatçı hakkında bilgiye erişebiliyor. İnsan yüzleri ile çalışan benzer bir özelliğini de 2018’de tanıtan ve oldukça ilgi gören Google, akıllarda oluşabilecek gizlilik sorularına da "Evcil hayvanınızın resmi yalnızca evcil hayvanınıza benzeyen sanat eserlerini bulmak için kullanılır, fotoğrafınız cihazınızdan gönderilmez ve paylaşmadığını sürece yalnızca siz görebilirsiniz." şeklinde yanıt verdi.

Google'ın paylaştığı örnek eşleşmeler:

Siz de Pet Portraits uygulaması ile hayatınızı paylaştığınız dostlarınızın tarihteki sanat eserlerine benzerliklerini görebilirsiniz. Uygulamayı kullanırsanız düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.