Google, Pixel 6/Pro’ya Üç Yeni Dilde Çeviri Özelliği Ekledi

Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’nun ses kaydı alma uygulamasına üç yeni dil desteği ekledi. Kullanıcılar, bu üç yeni dilde konuşmalarını kaydedip yazıya dökebilecekler, daha sonra da kaydettikleri belgeleri yeniden bulabilecekler. En iyi özelliğiyse, çeviri desteğinin çevrimdışı olarak da sağlanabiliyor olması.

Google, kendi sesinizi üç farklı dilde daha kaydedip yazıya dökebilmeniz için Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonları için yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Şu ana kadar yalnızca İngilizce dilinde kaydedilen sesleri yazıya dökebilen (transkripsiyon) uygulama, şimdi Almanca, Fransızca ve Japonca dillerinde de çeviri için kullanılabilecek. En iyi yanıysa bu yeni özelliğin çevrimdışı olarak da kullanılabiliyor olması. Pixel serisi akıllı telefonların ses kaydı uygulamasında yer alan bu özellik, ikili konuşmaların çevirilerini ve yazılı kaydını almak için oldukça kullanışlı bir yol.

Google, yayınladığı yeni özelliği Twitter’da bir videoyla duyurdu:

Kaydediciye ‘bonjour, hallo, konnichiwa’ deyin. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’yu kullanarak şimdi üç yeni dilde sesinizi yazıya dökebilirsiniz:

Fransızca

Almanca

Japonca

Üstellik internet bağlantısına bile gerek yok!

Google’ın ses kaydı alma uygulamasına eklediği üç yeni dilde çevrimdışı çeviri özelliği Pixel serisi akıllı telefonlarda şu an için yalnızca Pixel 6 ve Pixel 6 Pro cihazlarda kullanılabiliyor. Serinin diğer telefonlarındaysa bu özellik hâlâ İngilizce transkripsiyonlarla sınırlı. Google, bu uygulamayı geliştirme aşamasında ise makine-öğrenimine dayanan Tensor çipinin gücünden yararlandı.

Ses transkripsiyonunun yanı sıra kullanıcılar eskiden kaydettikleri belgeleri de yeniden görüntüleyebilecekler. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’da ses kaydı alma uygulamasına eklenen üç yeni dil aynı zamanda ‘ses asistanlarında’ da yer alıyor. Pixel serisinin diğer cihazlarından farklı olarak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’daki ses tanıma özellikleri neredeyse eş zamanlı olarak transkripsiyon yapabiliyorlar. Google bu alanda çalışmalarını gelecekte de sürdürmeye devam edeceğini açıklarken Tensor işlemci teknolojisinin de ne kadar hızlı yol kat edeceğini gözler önüne seriyor.