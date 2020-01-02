Gözleri Olmadan Görebilen 'Yılan Yıldızları' ile Tanışın

Bilim insanları, renk değiştirme özelliğine sahip yılan yıldızlarının görme yetisine sahip olduğunu keşfetti. Işıktaki ton farklılıklarını algılayabilen yılan yıldızları, görme yetilerini genellikle yırtıcılardan kaçınmak için kullanıyorlar.

Oxford University Museum of Natural History’de görev yapan araştırmacıların başında yer aldığı uluslararası bilim ekibi, ‘Ophiocoma wendtii’ olarak adlandırılan ve denizyıldızlarına akraba olan bir kırmızı yılan yıldızının görme yetisine dair yeni bilgiler elde etti. Gündüzleri ve geceleri büyük oranda renk değiştiren bu ilginç tür, ilk defa 30 yıl önce bilim dünyasının dikkatini çekmeyi başardı.

Bilim insanları, yakın bir zamanda Ophiocoma’nın bedeninde ışığa duyarlı binlerce hücre olduğunu keşfetti. Fakat bu hücrelerin genel yapılarına dair hiçbir bilgi elde edilememişti. Yeni bir araştırma ise Ophiocoma’nın bu hücrelerinin görsel uyarıcılara sahip olduğuna ve kendine has renk değiştirme özelliğinin de görme yetisinde önemli bir rol oynuyor olabileceğine işaret ediyor.

Yılan yıldızı, gözleri olmadan görebilen ikinci canlı türü oldu

Oxford University Museum of Natural History’de canlıların alışılmadık görme yetilerine dair araştırmalar yürüten Lauren Sumner Rooney, Ophiocoma adlı yılan yıldızını birkaç yıldır yakından inceliyor ve şu ana kadar görme yetisine dair yüzlerce gözlemde bulundu. Sumner Rooney, “Yaptığımız testler sayesinde yılan yıldızlarının gerçekten görebildiği sonucuna vardık. Böylece yılan yıldızları da gözleri olmadan görebilen ikinci canlı türü olmaya hak kazandı” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, yılan yıldızlarının yırtıcılardan kaçınmak için ışıklarda yaşanan ton farklılıklarını belirleyip güvenli bölgelere kaçabildiğini keşfetti. Fakat bu hayvan türünün görme yetisinin aşırı kuvvetli olduğu söylenemez. Tropik resiflerde yaşayan bir canlının saklanmak için oldukça fazla seçeneği olduğunu düşünürsek yılan yıldızlarının uzaktaki tehlikeleri algılamaları için gelişmiş bir görme yetisine sahip olmaları gerekmediği söylenebilir.

Fakat yılan yıldızlarının görme yetilerine dair yeni bir soru daha ortaya atıldı. Sumner Rooney, “Yılan yıldızlarının görme yetilerinin gün içinde oldukça aktif olduğunu ancak gece olduğunda aynı sonuçları elde edemediğimizi fark ettik. İşin ilginç tarafıysa ışığa duyarlı hücrelerin hala aktif durumda olması” açıklamasında bulundu. Araştırma ekibi de bu tutarsızlığın sebebini öğrenmek için testlere başladı ve elde ettikleri sonuçlardan yılan yıldızlarının gece görüşü sağlamaları için ışığı yeterince yoğun analiz edemediklerini tespit etti.

Sumner Rooney de açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Bu, oldukça merak uyandırıcı bir keşif. Yaklaşık 30 sene önce, Ophiocoma adlı yılan yıldızının renk değiştirebilme özelliğinin ışığa duyarlı olmasından kaynaklanıyor olabileceği ileri sürülmüştü. Yılan yıldızlarının görme yetisi hakkında yaptığımız bu keşif sayesinde de ileri sürülen teorilerdeki boşlukları tamamlayabildik.”