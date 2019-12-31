Başka Bir Yıldız Sistemine Ulaşmamız Ne Kadar Sürecek?

Yıldızlararası yolculuk ve uzayın derinliklerini keşfetmek, insanoğlunun en büyük hayallerinden biri. Ancak bilim insanlarının yaptığı hesaplamalar güneş sisteminden bir diğer yıldız sistemine geçmenin milyonlarca yıl süreceğini ortaya koyarak umutları söndürdü.

NASA'nın Voyager 1 ve Voyager 2 araçları 1977'de fırlatıldı ve yaklaşık 12 yıllık ömre sahip olmalarına rağmen, hala uzaydan Dünya'daki bilim insanlarına veri göndermeye devam ediyorlar. Hatta daha da ileri giderek Güneş Sistemimizi aştılar ve şimdi Pioneer 10 ve Pioneer 11 ile birlikte yıldızlararası yolculuk yapıyorlar.

Peki bu uzay araçlarının ya da diğerlerinin başka bir yıldız sistemine ulaşmaları ne kadar zaman alır? İsviçre'deki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Coryn Bailer-Jones ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan Davide Farnocchia, Güneş Sistemimizden bir sonraki sisteme geçmenin ne kadar süreceğini hesaplamanın yolunu buldu.

Farnocchia ve Bailer-Jones, yardım için Avrupa Uzay Ajansı’nın Gaia uzay teleskobunu kullandı. Gaia, 5 yılı aşkın süredir milyarlarca yıldız hakkında veri topluyor ve yörüngelerini çiziyor. Araştırmacılar, Gaia teleskobunun verilerini ve güneş sisteminin dışına doğru yol alan Pioneer 10 ve 11'in yanı sıra Voyager uzay araçlarının öngörülen yörüngeleri hakkındaki verileri kullanarak, araçların uzak yıldız sistemlerine ne zaman ulaşabileceklerine dair bir zaman çizelgesi oluşturdu.

Yolculuklarına devam etmeleri durumunda, dört uzay aracının da önlerindeki 60 yıldıza ulaşması milyonlarca yıl sürecek. Bu da demek oluyor ki halihazırda elimizde bulunan en hızlı yıldızlararası araçlar bile diğer yıldız sistemlerine on binlerce yıl içinde ulaşabiliyor.

En şanslı araç Pioneer 10, yaklaşık 90.000 yıl içinde Cassiopeia takımyıldızındaki HIP 117795 yıldız sistemine ulaşacak. Ayrıca bu uzay araçlarının, yıldızlardan birinin yörüngesine girmesi yaklaşık 1.000.000.000.000.000.000.000 yıl sürecek.