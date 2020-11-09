Halo 4, 8 Yıl Aradan Sonra 17 Kasım'da Resmen PC'ye Geliyor

343 Industires tarafından geliştirilen ilk Halo oyunu olan Halo 4'ün 17 Kasım'da PC'ye geleceği resmen duyuruldu. Halo 4, Halo: Master Chief Collection paketinin içerisinde yer alacak son oyun olacak.

Türkiye'de çok fazla oyuncusu bulunmasa da dünya genelinde oldukça popüler oyunlardan bir tanesi olan Halo serisinin 343 Industries tarafından geliştirilen ilk oyunu Halo 4'ün 17 Kasım tarihinde PC'ye de yolunu bulacağı resmen duyuruldu.

Halo'nun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, Halo 4'ün "remastered" sürümünün Master Chief Collection'a eklenecek son oyun olduğu da açıklandı. Geçtiğimiz sene yayınlanan Master Chief Collection, yavaş yavaş da Halo oyunlarını içerisinde tamamen toplamış oldu.

Halo 4, 17 Kasım'da PC'ye yolunu buluyor

Bildiğiniz gibi Xbox Series X ve Series S'in çıkış oyunu olarak duyurulan Halo Infinite, önümüzdeki seneye ertelenmişti. Halo hayranlarını tam olarak tatmin etmeyecek olsa da remastered sürümlerinden oluşan bu paket, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarına da 17 Kasım'da çıkış yapacak.

343 Industires tarafından geliştirilen ilk Halo oyunu oyun Halo 4, 2012 yılında Xbox 360 konsollarına çıkmıştı. Oyun, eleştirmenlerden genel olarak iyi puanlar almayı başarsa da oyuncularını tam olarak tatmin edememişti. Halo 4, Metacritic'te eleştirmenlerden 87 puan alırken oyunculardan 7,1 puan alabilmişti.

Halo 4'ün de içerisinde bulunduğu Halo: Master Chief Collection'a Steam'den erişilebiliyor. İçerisinde Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo: 3, Halo 3: ODST, Halo 4'ün bulunduğu bu paketin Steam fiyatı ise 61 TL. Ayrıca bu pakete, Microsoft'un abonelikli oyun servisi olan Game Pass'ten de ulaşabilirsiniz.