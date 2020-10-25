Halo 5, Xbox Series X Optimizasyon Güncellemesi Almayacak

Microsoft, 2015 yılında piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı oyunu Halo 5: Guardians'ın Xbox Series X için optimizasyon güncellemesi almayacağını açıkladı. Buna rağmen oyun, yeni nesil konsolların gücü sayesinde daha hızlı yükleme süreleri ve yüksek çözünürlük sunacak.

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Series S önümüzdeki dönemlerde raflardaki yerini alacak. Yeni konsol, birçok yeni oyun için 120 FPS / 4K çözünürlük optimizasyonları sunuyor. Yeni oyunların dışında önceki nesil konsollar için piyasaya çıkmış birçok eski oyun da optimizasyon güncellemeleriyle birlikte yeni nesil konsollara uyumlu hâle getiriliyor.

Bu noktada birçok oyun optimizasyon güncellemesi alsa da Microsoft, Halo 5: Guardians için özel bir optimizasyon güncellemesi yayınlamayı planlamadığını doğruladı. Bu da Halo hayranlarının, Halo Infinite'in çıkışını beklerken yeni konsollarında Halo 5'i 120 FPS / 4K çözünürlükte oynayamayacakları anlamına geliyor.

Halo 5, Xbox Series X'te daha hızlı yükleme süreleri sunacak:

Halo 5: Guardians, Xbox Series X'te 120 FPS / 4K optimizasyonları almayacak ancak bu, oyunun yeni nesil konsollarda hiçbir iyileştirme sunmayacağı anlamına gelmiyor. Bu noktada oyun, yeni nesil konsolların gücü sayesinde kullanıcılara daha hızlı yükleme süreleri ve daha yüksek çözünürlükler sunabilecek.

Microsoft, yayınlanan blog yazısında "Halo 5, Xbox Series X ve Series S için MCC ile [The Master Chief Collection] aynı optimizasyonları almıyor olsa da yeni nesil donanım sahipleri, daha hızlı yükleme sürelerinin ve tutarlı bir şekilde daha yüksek çözünürlüklü oyun oynamanın avantajlarını görmeye devam edecekler" dedi.

Halo 5: Guardians, önümüzdeki hafta salı günü beş yaşına giriyor ve oyuncular, bunu kutlamak için tüm ay boyunca iki kat deneyim puanı kazanacaklar. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun satış sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.