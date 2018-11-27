Hangi Şirketin CEO'su Yıllık Ne Kadar Kazanıyor?

Carlos Ghosn'un maaşını eksik göstererek gelir dolandırıcılığı gerçekleştirmesi, otomotiv devlerini yönetenlerin maaşlarını sorgulattı. Peki hangi şirketin yöneticisi ne kadar ücret alıyor?

Geçtiğimiz hafta Renault, Mitsubishi ve Nissan ortaklığının başında bulunan Carlos Ghosn'un 5 yıl boyunca maaşını toplam 44 milyon dolar düşük göstererek sahtecilik yapması ve tutuklanması, otomotiv sektörünün başında bulunan diğer CEO’ların gelirlerinin merak konusu olmasına neden oldu.

Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci, konuyla ilgili bir araştırma yaparak, otomotiv sektörüne yön veren şirketlerin CEO’larına ne kadar maaş verdiklerini ortaya çıkardı. Özpeynirci’nin haberine göre Amerikan otomotiv şirketlerinde maaştan fazla hisse senedi primi ödenirken, Japon şirketler klasik maaş usulü ile çalışmaya devam ediyorlar. İşte üst düzey otomotiv şirketi yöneticilerinin aldıkları maaşlar.

Renault-Mitsubishi-Nissan ortaklığı Başkanı Carlos Ghosn: 16.9 Milyon Dolar

Renault’dan 8.4 milyon dolar maaş alan Ghosn, Nissan’dan 6.5 milyon dolar, Mitsubishi’den ise 2 milyon dolar yıllık maaş alıyor.

General Motors Başkanı Dan Ammann: 9.3 Milyon Dolar

Yıllık net maaş 1.45 milyon dolar olsa da 4.1 milyon dolar hisse senedi primi, 2.1 milyon dolar yıllık prim ve ikramiye, 1.6 milyon dolar diğer tazminatlar ile toplam kazanç 9.3 milyon dolara kadar çıkıyor.

General Motors CEO’su Mary Barra: 21.96 Milyon Dolar

Barra’nın yıllık maaşı 2.1 milyon dolar olsa da 10.7 milyon dolarlık hisse senedi primi, 4.96 milyon dolar prim ve ikramiye, 4.2 milyon dolar diğer tüm tazminatlar ile birlikte 22 milyon dolara yakın bir ücret alıyor.

Ford Motor Company CEO’su James Hackett: 16.7 Milyon Dolar

Hackett da Marra gibi 1.34 milyon gibi oldukça düşük bir net maaşa sahip. Fakat 10.37 milyon dolar hisse senedi primi, 4.6 milyon dolar prim ve ikramiye, 420 bin dolar diğer tüm tazminatlar ile birlikte yıllık maaş servet değerine ulaşmayı başarıyor.

Ford Motor Company Başkanı William Clay Ford: 15.6 Milyon Dolar

Ford’un toplam geliri Hackett’tan daha düşük olmasına rağmen net maaşı 1.65 milyon dolar seviyesinde. Bu maaş 10.27 milyon dolar hisse senedi primi, 1 milyon dolar prim ve ikramiye, 2.71 milyon dolar diğer tüm tazminatlar ile 15.6 milyon dolar seviyesine ulaşsa da şirket CEO’sunun altında kalıyor.

Daimler Benz CEO’su Dieter Zetsche: 9.8 Milyon Dolar

Yıllık 2.29 milyon dolar maaş alan Zetsche, 3 milyon dolar hisse senedi primi, 4.5 milyon dolar prim ve ikramiye ile toplam kazancını 9.8 milyon dolar seviyesine çıkarıyor.

BMW CEO’su Harald Krüger: 9.5 Milyon Dolar

Yıllık 1.71 milyon dolar maaş, 200 bin dolar hisse senedi primi, 7.6 milyon dolar ikramiye, 20 bin dolar diğer tazminatlar ile toplam kazancı 9.5 milyon dolara ulaşıyor.

Toyota Başkan Yardımcısı Didier Leroy: 9.5 Milyon Dolar

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota’nın başkan yardımcısı olmak bile BMW CEO’su ile aynı yıllık kazanca sahip olmak anlamına geliyor.

Hyundai CEO’su Chung Mong-koo: 4 Milyon Dolar

Söz konusu yıllık gelir, yalnızca yıllık net maaş ve ikramiyeleri içeriyor.

Toyota Başkanı Akio Toyoda: 3.35 Milyon Dolar

Söz konusu ücret yalnızca net maaş ve primleri içeriyor.

Tesla CEO’su Elon Musk: 2.6 Milyar Dolar

Elon Musk şirketin hem sahibi hem yöneticisi olduğu için maaş ve ikramiyelerden ziyade şirketin piyasa değerine göre gelir elde ediyor. Hissedarlara göre Musk, Tesla hisselerinden yılda 2.6 milyar dolar gelir elde ediyor.