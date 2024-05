Herkesin bildiği doğum günü şarkısı “Happy Birthday to You”nun kökeni, bundan çok eskiye, 19. yüzyıla dayanıyor. Hatta sözleri bile çok farklı…

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na göre, “Happy Birthday to You (Doğum Günün Kutlu Olsun)” şarkısı, İngilizce en popüler şarkı. Şarkının İngilizce olmasının bir önemi yok. Birçok dil, bu şarkıyı kendi diline uyarladı ve her doğum gününde kullanıyor.

Mesela bizde, “Happy birthday to you, mandalina suyu, çişini yap da uyu…” versiyonu bile var. Peki bu kadar popüler ve varyasyonları olan bir şarkının kökenini hiç düşünmüş müydünüz?

Şarkının melodisi 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Orijinal beste ise aşağıdaki gibi:

Happy Birthday to You şarkısının kökeni konusunda tartışmalar olsa da genellikle Patty ve Mildred J. Hill adındaki kız kardeşlere atfediliyor. Bilinene göre Mildred, anaokulunda öğretmenlik yaparken melodiyi besteledi ve kardeşi sözleri yazdı.

En başında, her sabah öğretmen tarafından sınıfta söylenecek bir şarkı olması planlanıyordu ancak sonra çocuklar bunu öğretmenlerine bir hoş geldin şarkısı olarak söylemeye başladı.

Şarkının başka alternatifleri üretildi.

Kız kardeşler, şarkılarının telif hakkını 1893’te aldılar. 1924 yılında ise bu günaydın şarkısının alternatifleri bir kitap hâlinde yayımlandı. “Happy Birthday to You” şarkısı da onlardan biriydi. Bir süre sonra bu şarkı, ilk versiyonu gölgede bıraktı ve büyük popülarite kazandı.

Mildred, şarkının meşhur olmasından yıllar önce, 1916 yılında hayatını kaybederken Patty, kız kardeşiyle başlattığı doğum günü geleneğine şahit oldu ve 1946 yılında öldü. Günümüzde ise hâlâ doğum günlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak aynı şarkı söyleniyor.

