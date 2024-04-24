Günümüzün hit şarkıları kabul edelim ki kulağımızı şenlendiriyor ancak nedense eski tadı vermiyor değil mi? İşte bu olayın bile bilimsel bir açıklaması var... Yani bu durumu sadece siz düşünmüyorsunuz!

Önceden büyüklerimiz, dinlediğimiz şarkılara laf ederdi değil mi? Çünkü onlara göre dinlediklerimiz, kendi dönemlerine kıyasla daha sönük kalıyordu.

Ancak büyüdükçe onların ne demek istediklerini daha iyi anladık... Bahsedilen konu, aslında gerçeği yansıtıyor. Peki ama nasıl?

Son zamanlarda yapılan araştırma, popüler müziğin son 50 yılda dikkat çekici değişiklikler geçirdiğini ortaya koyuyor.

Yeni yapılan bir çalışmaya göre popüler şarkı sözleri, giderek daha basit ve tekrarlayıcı hâle geldi. Innsbruck Üniversitesi'nden Dr. Eva Zangerle, günümüz şarkılarının daha kafiyeli dizelere ve nakarata sahip olduğunu ortaya koydu.

En popüler beş İngilizce müzik türünde gözlemlediği bu eğilim, müzik dinleme alışkanlıkları, platformlar ve üretimdeki değişikliklerle de alakalı.

Dr. Zangerle ve ekibi, 1970-2020 yılları arasında yayımlanmış 353.320 tanınmış şarkının sözlerini derledi.

Şarkıların sözlerindeki tekrarlanan kelimeler, duygusallık, anlaşılabilirlik ve kelime zenginliği gibi temel dil özelliklerini belirlemek için makine öğrenimi teknikleri kullandılar.

Daha sonra bu özellikleri yıllar arası karşılaştırmak için 12.000 şarkıdan oluşan temsili bir alt küme üzerinde ek modeller geliştirdiler.

Araştırmalar, tekrar eden sözlerin yıllar içinde iki katına çıktığını gösteriyor.

Ayrıca günümüz şarkı sözlerinde, geçmişe kıyasla daha olumsuz duygu iletildiği ve daha kişisel hâle geldiği de ortaya çıktı.

Özetle artık şarkı sözlerinden ziyade şarkının ritmi ve nakaratlar daha ön planda gibi duruyor. Özellikle son dönemde eleştirilen rap şarkıların sözleri, aslında tam da bu yüzden olay oluyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Bugünkü müzik endüstrisinin geldiği durumdan memnun musunuz?

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