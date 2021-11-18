Hawaii'de Buram Buram Bira Kokan Bir Akarsu Keşfedildi

ABD’nin ada eyaleti Hawaii’de bir bölgenin sakinleri, akarsudan gelen yoğun bira kokusunu fark ederek yetkililere başvurdu. Akarsuda yapılan incelemeler, akarsunun gerçekten de alkollü olduğunu ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin adalardan oluşan eyaleti Hawaii’de geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Oahu Adası’ndaki bir kasabanın sakinleri, bir akarsunun bira gibi koktuğunu ifade etti. Yetkililere yapılan başvuru sonrasında suyun neden birakoktuğu ortaya çıktı: Suyun alkol oranı %1,2’ydi.

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından akarsudan alınan örneklerle yapılan testte suyun %1,2 oranında alkollü olduğu bildirildi. Bununla birlikte suyun neredeyse %0,4’ünün de şekerden oluştuğu tespit edildi. Akarsuyun alkolik olmasının nedeniyse Hawaiili yetkililerce tespit edildi. Olay, bu akarsudan geçen bir borudaki sızıntıdan kaynaklanıyordu.

Bira üreticisinin hatasıymış:

Akarsuyun bulunduğu bölge endüstriyel bir bölgeydi ve ünlü bira üreticisinin de tesisleri bu bölgede yer alıyordu. Hawaii’nin ulaşım ve sağlık bakanlıkları tarafından yürütülen çalışma, akarsuya çok da uzak olmayan bir borudaki sızıntı nedeniyle akarsuya alkol aktığını ortaya koydu.

Borudaki sızıntı, Sağlık Bakanlığı’na verdiği bilgide sızıntıdan Paradise Beverages’ın sorumlu olduğunu belirtti. Tesisin yöneticisi Anthony Rowe, bakanlıklardan temsilcilerin kendilerine ulaştıklarını ve konuyu görüşme aşamasında olduklarını açıkladı. Akarsuda bulunan alkol içeriği için nasıl bir önlem alınacağıysa henüz bilinmiyor.