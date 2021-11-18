Frida Kahlo'nun Otoportresi, 365 Milyon TL'ye Satıldı

Frida Kahlo'nun son otoportrelerinden bir tanesi olan "Diego ve Ben", çıkarıldığı açık artırmada rekor fiyattan alıcı buldu. 34,9 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul ederek resmin yeni sahibi olan kişinin Arjantili bir müze sahibi olduğu öğrenildi.

Sağlık sorunları, yaşadığı büyük aşk ve her şeye rağmen yılmayıp çizdiği resimlerle milyonları peşinden sürükleyip 20. yüzyıla adını yazdıran Frida Kahlo'nun son otoportrelerinden bir tanesi, çıkarıldığı açık artırmada rekor bir fiyattan satıldı. Sotheby's Müzayede Evi'nde satılan Diego ve Ben (Diego y Yo) isimli portre için tam 34,9 milyon dolarlık (yaklaşık 365 milyon TL) ödeme yapıldı.

Frida Kahlo'nun ünlü portresi, kendisi ile büyük aşkı Diego Rivera'nın görüntüsünü içeriyordu. Kendini ağlarken çizen Kahlo, eşinin yüzünü ise alnının ortasına yerleştirmişti. Müzayede evinde satılan portre için ödenen para, sektör için rekor mahiyetinde...

İşte 34,9 milyon dolara alıcı bulan portre

Sotheby's Müzayede Evi, Frida Kahlo'nun eserini satın alan kişinin kim olduğunu açıklamadı. Ancak New York Post'ta yer alan bir habere bu önemli eserin sahibi, Arjantin'de bir müzenin sahibi olan Eduardo F. Cosantini'ydi. 1990 yılında bir kez daha el değiştiren eser için o yıllarda 1,4 milyon dolarlık ödeme yapılmıştı.

Frida Kahlo, tabiri caizse yaşarken günyüzü görmedi. Özellikle de sağlık sorunlarıyla boğuşurken maddi zorluklar karşısında da hiçbir şey yapamayan Kahlo'nun değeri, 47 yıllık yaşamı sona erdikten sonra anlaşıldı...