Cyberpunk 2077 Filmi, Oyunun Geliştiricisinden Övgü Aldı

Çıkış tarihi uzun süredir netlik kazanmayan ve oyun severler tarafından merakla beklenen Cyberpunk 2077 için bir hayran filmi hazırlandı. YouTube üzerinden yayınlanan filmden oyunun geliştiricileri tarafından övgüyle bahsedildi.

Koronavirüs salgının tüm sektörleri derinden sarsarak pek çok yeni ürün ve işin tanıtımının ileri tarihlere ertelenmesine sebep oldu. Oyun sektörü de elbette ki küresel pandemiden payına düşeni aldı. Uzun süredir piyasaya sürülmesi beklenen Cyberpunk 2077’nin tanıtım tarihi sürekli ileri atıldı. Son çıkan haberlere göre bu yılın Eylül ayında duyurulması beklenen oyun hayranların radarına takılmaktan kurtulamadı.

Cyberpunk 2077 için yapılan hayran filmi yayınlandığı anda pek çok kişiye ulaşarak çok olumlu geri dönüşler almayı başardı. YouTube üzerinden beğeniye sunulan videoya karşı Cyberpunk 2077’nin geliştirici ve yayıncı firması olarak bilinen Polonya merkezli CD Projekt Red firması da sessiz kalmadı. Oyun severlerin daha iyi bildiği gibi çeşitli zamanlarda ortaya çıkan bu tarz hayran videoları genelde orijinal yaratıcı şirketler tarafından pek hoş karşılanmayıp beğenilmese de iş bu sefer pek de öyle olmadı.

Birkaç sahneden oluşuyor

Videonun Youtube linkini resmi Twitter hesabından yayınlayarak beğenisini ufak bir metin aracılığıyla belirten geliştirici şirket kısa sürede pek çok etkileşim aldı. Bir sorgulama, bir infaz, bir de ayrıntılı gece kulübü çekimi de dahil olmak üzere çeşitli sahneler ve ufak parçalardan oluşan ve Cyberpunk 2077’de yer alan karakterleri içeren filmin fragmanını yukarıda siz de izleyebilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeninin de özellikle yakın dövüş sahneleri barındıran çeşitli filmlerde çalışan Vi Dan Tran olduğunu burada ekleyelim.

Oyun severler tarafından dört gözle beklenen ve 17 Eylül 2020 tarihinde gelmesi beklenen oyun PS4, Xbox One, PC ve Google Stadia için çıkış yapacak. Bunların yanında oyunun PS5 ve Xbox Series X için mevcut olmayacağı da biliniyor ancak gelen birkaç söylentiye bakılırsa bu platformlar için geliştirmelerin sürdüğü müjdesi her an gelebilir. Küresel pandeminin etkileri henüz bitmemişken oyunun tekrar ertelenmemesini umarak haberimizi noktalıyoruz.