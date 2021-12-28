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Hayvanlar Aleminin En Çok Alkol Tüketen Türü Belli Oldu: Şifa Niyetine İçiyorlar

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Bir grup araştırmacı, evcil hayvanların alkol tüketim alışkanlıklarını inceledi. Araştırma sonucunda en çok alkol tüketen hayvan türü belli oldu.

ABD’deki Alaska Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından, evcil hayvanlar üzerinde yapılan alkol tüketim alışkanlıkları inceleme çalışması sonuçlandı. Araştırmalar, en çok alkol tüketen hayvan türünün hamster olduğunu gösterdi. Araştırma kapsamında yapılan incelemeler hamsterların bir günde, insanların tükettiği bir buçuk litre alkole eşdeğer miktarda alkol tükettiklerini ortaya koydu.

Hamsterlar, vücut ağırlıklarının her bir kilosuna karşılık 18 gram alkolü günlük olarak tüketebiliyor. Oldukça yüksek alkol tüketme kapasitesine sahip olan hamsterlara su ve alkol seçenekleri sunulduğunda tercihlerini alkolden yana kullanıyorlar.

Alkol ile enerji ihtiyaçlarını karşılıyorlar

hamster

Alkol tüketimi zaten kemirgenlerde yaygın olarak görünüyor. Ancak hamsterler iki yönüyle diğerlerinden ayrılıyor: Birincisi bu sevimli dostlarımız minik bedenlerine karşın bir insanı öldürebilecek kadar alkolü tolere edebiliyor. İkincisi ise diğer kemirgenler alkol tüketmek için bir alışkanlık sürecine ihtiyaç duyuyor. Fakat hamsterların hiçbiri bir alışkanlık kazanmaya ihtiyaç duymadan alkol tüketebiliyor.

Çalışma kapsamında ortaya atılan bir teoriye göre hamsterların içkiye olan bu ilgisinin sebebi kalori ihtiyacından kaynaklanıyor. Susuzluğun aksine enerjiye ihtiyaç duyan hamsterların bir seçim şansı olduğunda tercihini alkolden yana kullanıyor. Ortaya atılan bu teori şekerli su verilen hamsterların alkol tüketimini azaltması; kalorisiz normal su verilen hamsterlarda herhangi bir değişiklik görülmemesiyle doğrulandı.
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Araştırmalar hamsterların doğasıyla da örtüşüyor. Çünkü hamsterlar doğal yaşam alanlarında da çavdar tohumlarını ve meyveleri bir arada toplayarak vücutlarının fermantasyon yapmasını sağlıyor.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/20211228/bilim-insanlarina-gore-hayvanlar-aleminin-en-saglam-icicileri-hamsterlar-1052191690.html
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