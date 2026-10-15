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Bilim İnsanları Çözemiyor: 50 Yaş Altı Kişilerde Kanser Vakaları Artıyor

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50 yaş altındaki kişilerde kanser vakaları artarken bilim insanları bu yükselişin ardındaki nedenleri araştırıyor.

Bilim İnsanları Çözemiyor: 50 Yaş Altı Kişilerde Kanser Vakaları Artıyor
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

BMJ Oncology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, İngiltere'de 2001-2019 yılları arasında 50 yaş altındaki kadınlarda incelenen 22 kanser türünün 16'sında, erkeklerde ise 21 türün 11'inde görülme sıklığı anlamlı ölçüde arttı.

Araştırmacılar, bu artışın nedenlerini incelerken bilinen risk faktörleriyle yetinemiyor. Sigara ve alkol tüketimi gibi bazı alışkanlıklardaki düşüş, kanser vakalarındaki yükselişi açıklamaya yetmiyor. Obezite önemli bir etken olarak öne çıksa da araştırma, başka olasılıkların da değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

İçerikten Görseller

Bilim İnsanları Çözemiyor: 50 Yaş Altı Kişilerde Kanser Vakaları Artıyor
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three-people-work-in-lab
colon-cancer

Sağlıklı alışkanlıklar artarken kanser vakaları neden yükseliyor?

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İngiltere'de incelenen dönemde günlük kırmızı et tüketimi erkeklerde 38 gramdan 17 grama, kadınlarda ise 22 gramdan 10 grama geriledi. Sigara ve alkol tüketiminde de düşüş görüldü.

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Buna rağmen bazı kanser türlerinin görülme sıklığı arttı. Bu durum, yaşam tarzındaki değişimlerle kanser vakaları arasındaki ilişkinin sanıldığından daha karmaşık olabileceğini gösteriyor.

Obezite tek başına açıklama sunmuyor

20240626064144_Health-risks-of-obesity-and-weight-gain

Araştırmada değerlendirilen risk faktörleri arasında yaygınlığı anlamlı biçimde artan tek etken vücut kitle indeksi oldu. Bu bulgu, obezitenin kanser vakalarındaki yükselişte rol oynayabileceğini düşündürüyor.

Ancak hem vücut kitle indeksiyle ilişkilendirilen hem de bu ilişkiyle açıklanamayan kanserlerin görülme sıklığı arttı. Dolayısıyla kilo, tablonun önemli bir parçası olsa da bütün artışı açıklamıyor.

Kanser türlerine göre farklılaşan bir tablo var

three-people-work-in-lab

Artış, bütün kanser türlerinde aynı şekilde görülmüyor. Bazı kanser türlerinin genç yetişkinlerdeki seyri, ileri yaş gruplarından da ayrıştı.

Bu farklılıklar, kanser riskini yalnızca yaş üzerinden değerlendirmenin yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Cinsiyet ve kanser türü gibi değişkenlerin de ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor.

Bağırsak bakterileri ve çocuklukta maruz kalınan etkenler

colon-cancer

Bilinen risk faktörlerinin açıklayamadığı noktalar, bilim insanlarını yeni araştırma alanlarına yöneltiyor. Bağırsak mikrobiyomu, çevresel maruziyetler ve çocukluk dönemindeki koşullar, erken yaşta görülen bazı kanserlerin nedenlerini anlamak için incelenen olasılıklar arasında.

Ancak bu etkenlerin 50 yaş altındaki kanser vakalarındaki artışın temel nedeni olduğu henüz kanıtlanmış değil. Hangi faktörlerin hangi kanser türleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koymak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

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