Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

60 Yıllık Gizem Çözüldü: Sarman Kediler Neden Diğer Kedilerden Farklı?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bilim insanları, sarman kedilerin kendilerine has kızıl kürk sırrını X kromozomundaki 5 kb'lık DNA eksilmesine bağlayarak 60 yıllık gizemi çözdü.

60 Yıllık Gizem Çözüldü: Sarman Kediler Neden Diğer Kedilerden Farklı?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Daha önce bir sarman kediyle aynı evi paylaştıysanız, onların ne kadar kendine has, enerjik ve farklı bir mizaca sahip olduğunu biliyorsunuzdur. Kedilerin en popüler ve sevilen üyeleri olan sarmanların bu ayırt edici kürk rengi, memelilerdeki bilinen kalıtım kurallarına uymadığı için 60 yılı aşkın süredir genetikçilerin en çok merak ettiği konulardan biriydi.

Son yapılan iki bağımsız genetik araştırma, sarman dostlarımızın sadece tavırlarıyla değil, hücresel düzeyde de neden diğer kedilerden tamamen farklı olduğunu kanıtladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

60 Yıllık Gizem Çözüldü: Sarman Kediler Neden Diğer Kedilerden Farklı?
2
2

Farkın kökeni kayıp bir DNA parçasına dayanıyor

2

Sarman kedileri diğer türlerden ayıran temel unsur, kürk rengini belirleyen protein kodlamayan DNA bölgesindeki özel bir eksilme (delesyon). Stanford Üniversitesi'nden genetik uzmanı Greg Barsh ve ekibinin yaptığı incelemelerde, sarman tüylerin çıktığı deri hücrelerinde Arhgap36 adlı genin, diğer kedilere kıyasla tam 13 kat daha fazla RNA ürettiği belirlendi.

Araştırmacılar genin kendisinden ziyade, hemen önündeki dizilimde yaklaşık 5 kilobazlık bir DNA parçasının kayıp olduğunu keşfetti. İncelenen 188 kedilik çalışmada, sarman kedilerin tamamında bu mutasyonun bulunduğu doğrulandı. Kyushu Üniversitesi'nden Hidehiro Toh liderliğindeki bağımsız bir diğer ekip de bu genin aşırı çalışmasının koyu renkli ömelanin pigmentini baskıladığını, bunun yerine sarı ve kızıl tonlardaki feomelanin pigmentini öne çıkararak sarman rengini oluşturduğunu ortaya koydu.

Peki neden sarman kedilerin çoğu erkek?

2

Sarman kedilerin popülasyonundaki en belirgin garipliklerden biri de cinsiyet dağılımıdır. Bu genetik yapının diğer kedilerden nasıl ayrıştığı, mutasyonun bulunduğu X kromozomu ile doğrudan bağlantılıdır:

  • Erkek Sarmanlar (XY): Yalnızca tek bir X kromozomuna sahip oldukları için, anneden bu mutasyonu aldıklarında doğrudan tamamen sarman olarak dünyaya gelirler. Bu yüzden sokakta veya evde karşılaştığımız sarman kedilerin büyük çoğunluğu erkektir.
  • Dişi Kediler (XX): İki X kromozomu taşıdıkları için durum farklılaşır. Dişi memeliler hücrelerinde fazla gen üretimini önlemek adına X kromozomlarından birini rastgele devre dışı bırakır. Bu durum, mutasyon tek bir kromozomdaysa dişinin tamamen sarman olmak yerine siyah, beyaz ve sarman yamalı (kaliko) ya da alacalı (kaplumbağa kabuğu) desenlere sahip olmasına yol açar. Bir dişinin baştan aşağı sarman olabilmesi için her iki ebeveyninden de bu mutasyonlu X kromozomunu alması gerekir.

İnternet kültüründe sarman kedilerin "diğer kedilere göre daha şapşal veya sakar" olduğuna dair yaygın inanışlar bulunsa da bilimsel veriler bu mutasyonun kedilerin zihinsel kapasitesi veya sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını gösteriyor.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Bilim Haberleri Kategorisinden Diğer İçerikler

Avrupa, Tarihin En Sıcak Yazlarından Birini Geçirdi: İşte Rekorlarla Geçen 2026 Yazına Dair Veriler!

Avrupa, Tarihin En Sıcak Yazlarından Birini Geçirdi: İşte Rekorlarla Geçen 2026 Yazına Dair Veriler!

Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Adım: Farelere Laboratuvarda Üretilen İnsan Beyni Dokusu Nakledildi!

Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Adım: Farelere Laboratuvarda Üretilen İnsan Beyni Dokusu Nakledildi!

2008'de Dünya'ya Düşen Gök Taşı, Güneş Sisteminin Gizemini Çözdü

2008'de Dünya'ya Düşen Gök Taşı, Güneş Sisteminin Gizemini Çözdü

Normalde Kansere Neden Olan Bir Protein, Kanseri Yok Etmeye Başladı

Normalde Kansere Neden Olan Bir Protein, Kanseri Yok Etmeye Başladı

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com