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Uzak Bir Ötegezegenin Gizemli Bir Şekilde Kaybolduğu Tespit Edildi: İşte Nedeni!

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Gökbilimciler, gözden kaybolan TOI-2535 b ötegezegeninin gizli bir komşu gezegen tarafından yörüngesinden saptırıldığını keşfetti.

Uzak Bir Ötegezegenin Gizemli Bir Şekilde Kaybolduğu Tespit Edildi: İşte Nedeni!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Gökbilimciler, yedi yıl süren gözlemlerin ardından âdeta "buharlaşarak" ortadan kaybolan bir ötegezegenin sırrını çözdü.

Yeni araştırmalar, gezegenin aslında yok olmadığını, görünmeyen başka bir gezegenin kütleçekimiyle yörüngesinden saptırıldığını ortaya koyuyor.

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Uzak Bir Ötegezegenin Gizemli Bir Şekilde Kaybolduğu Tespit Edildi: İşte Nedeni!
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Yörüngeki düzensizlik ve kayboluş hikâyesi

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Dünya'dan yaklaşık 1.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan TOI-2535 b adlı ötegezegen, NASA'nın Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) tarafından Nisan 2019 ile Mart 2026 arasında tam yedi yıl boyunca düzenli olarak gözlemlendi. Ana yıldızı etrafındaki yörüngesini sadece 8,25 Dünya gününde tamamlayan bu gezegen, Merkür'ün Güneş etrafındaki dönüşünden 10 kat daha hızlı hareket ediyor. Bu aşırı yakınlık ve sıcaklık nedeniyle gezegen, "sıcak Jüpiter" sınıfında yer alıyor.

Ancak gözlemler sırasında gökbilimcilerin dikkatini çeken tuhaf bir durum yaşandı. TOI-2535 b'nin yörüngesi diğer gezegenler gibi düzenli değildi. Gezegen, beklenenden sık sık altı saat erken ya da altı saat geç geliyordu. Nihayet bu yılın Mart ayında TESS, gezegenin yıldızının önünden geçerken neden olduğu karakteristik ışık düşüşlerini artık tespit edememeye başladı. Gezegen âdeta gözden kaybolmuştu.

Görünmeyen komşusunun çekim gücü

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TESS verilerini inceleyen araştırma ekibi, TOI-2535 b'nin görünmeyen bir komşu gezegen tarafından çekildiğini ve kendisinin de bu komşuyu çektiğini belirledi. Bu karşılıklı etkileşim, sistemdeki her iki dünyanın da yörüngesinde bir "yalpalanmaya" neden oluyor. TOI-2535 b'nin yörüngesi bu yalpalanma sonucunda yıldızının hizasından çıkacak kadar eğildiğinde, gezegen Dünya'daki teleskopların görüş açısından çıkmış oldu.

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) ekip üyesi Samuel Yee, yaptığı açıklamada evreni saat gibi düzenli işleyen bir mekanizma olarak düşünsek de durumun böyle olmadığını belirtti. Bir sistemde birden fazla gezegen olduğunda birbirlerinin yörüngelerini etkileyebildiklerini vurgulayan Yee, "Bu, iki gezegenin çok güçlü bir şekilde etkileşime girmesi nedeniyle gördüğümüz en uç örnek. Gezegenin yörüngesi o kadar hızlı eğiliyor ki, biz izlerken geçişi tamamen kayboldu" ifadelerini kullandı.

TOI-2535 b'nin en az 30 yıl boyunca ana yıldızının önünden tekrar geçmesi beklenmiyor ancak onu çeken gizli komşusunun yıldızın önünden daha erken geçebileceği tahmin ediliyor.

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