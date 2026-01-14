İzleyince "Bu Dizi Neden Popüler Değil." Diyeceğiniz Az Bilinen Harika HBO Max Dizileri

HBO Max'te çok sayıda kaliteli dizi bulunsa da hepsi popüler değil. İşte hak ettiği kadar bilinmeyen, "gizli mücevher" olarak nitelendirebileceğimiz harika HBO dizileri.

Kaliteli dizi deyince herkesin aklına HBO gelir. Game of Thrones’tan The Sopranos’a, The Wire’dan Succession’a kadar birçok tarihe geçen dizi HBO’nun imzasını taşıyor. Bu dizilere de HBO Max üzerinden ulaşabiliyoruz. Ancak HBO’nun ismi kullanıcılar arasında çok bilinmeyen ancak en az diğerleri kadar kaliteli birçok “gizli kalmış” dizisi de var.

Biz de bu içeriğimizde HBO Max’te kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen ancak gerçekten çok iyi olan dizileri listeleyeceğiz. Listedeki dizileri izledikten sonra eminiz ki “Bu diz neden hakettiği kadar popüler değil?” diye soracaksınız.

The Leftovers

Yıl : 2014-2017

: 2014-2017 Tür : Dram, bilim kurgu

: Dram, bilim kurgu IMDb puanı: 8.3

Değeri bilinmeyen diziler arasında gösterebileceğimiz The Leftovers, her detayıyla son yıllarda çıkmış en iyi dizilerden biridir. Müzikleri ve konusuyla izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başaran The Leftovers'ta, dünya nüfusunun %2'sinin aniden kaybolması ve sonrasında yaşananlar konu ediniliyor. Kaybolmadan ziyade toplumun bu tarz bir olaya nasıl tepki vereceği işleniyor.

Carnivale

Yıl : 2003-2005

: 2003-2005 Tür : Dram, fantastik, gizem

: Dram, fantastik, gizem IMDb puanı: 8.4

Carnivale, iki sezonun ardından iptal edilse de tarihin en iyi dizilerinden biri olarak nitelendirilir. İzleyince bunun ne kadar doğru olduğunu anlayacaksınız ve iptal edilmesinin üzüntüsünü yaşayacaksınız. Büyük Buhran döneminde geçen yapım, iyilik ve kötülük arasındaki ezeli savaşı mistik bir dille anlatıyor. Döneminin çok ötesinde bir yapımdı ancak bütçe sorunları nedeniyle maalesef devam edemedi. Yine de 2 sezonda birçok soru yanıtlanıyor. Devamı için ise teorileri okumakla yetiniyoruz.

Banshee

Yıl : 2013-2016

: 2013-2016 Tür : Aksiyon, gerilim, suç

: Aksiyon, gerilim, suç IMDb puanı: 8.4

Aksiyon dozajı yüksek bir yapım arıyorsanız Banshee tam size göre. Hapisten yeni çıkan usta bir hırsızın, öldürülen bir şerifin kimliğine bürünerek küçük bir kasabada düzeni sağlamaya çalışmasını izliyoruz. Homelander olarak bildiğimiz Antony Starr, bu dizide de başrolde.

The Night of

Yıl : 2016

: 2016 Tür : Dram, suç, gerilim

: Dram, suç, gerilim IMDb puanı: 8.4

Gecelik bir randevunun ardından cinayetle suçlanan Pakistan kökenli Amerikalı öğrenci Nasir "Naz" Khan'ın hikâyesini anlatan The Night of, hayatı altüst olan masum bir adamın sistem içindeki mücadelesini incelemesiyle kesin göz atmanız gereken bir mini dizi.

I May Destroy You

Yıl : 2020

: 2020 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.1

12 bölümden oluşan I May Destroy You, genç yazar Arabella'nın bir gece kulübünde cinsel saldırıya uğradıktan sonra yaşadıklarını merkezine alan bir yapım.

Scenes From A Marriage

Yıl : 2020

: 2020 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.0

Ingmar Bergman’ın klasikleşmiş yapımının modern bir uyarlaması olan bu mini dizi, bir çiftin yıllara yayılan ilişkisini, kopuşlarını ve yeniden bir araya gelişlerini mercek altına alıyor. Oscar Isaac ve Jessica Chastain’in büyüleyici performanslarını izliyoruz.

Barry

Yıl : 2018-2023

: 2018-2023 Tür : Komed, suç

: Komed, suç IMDb puanı: 8.3

Bir kiralık katilin aktör olmaya karar vermesini ve sonrasında yaşananları konu edinen Barry, bir dakika bile sıkılmadan izleyebileceğiniz, iyi karakterlere ve iyi bir hikâyeye sahip bir yapım. Absürt unsurları da diziyi daha da iyi hâle getiriyor. Bill Hader’ın hem yaratıcısı olduğu hem de başrolünü üstlendiği dizi, mizahla şiddeti harika bir şekilde birleştirmeyi başarıyor.

Sharp Objects

Yıl : 2018

: 2018 Tür : Dram, suç, gizem

: Dram, suç, gizem IMDb puanı: 8.0

Gillian Flynn’in romanından uyarlanan Sharp Objects, doğup büyüdüğü kasabaya iki genç kızın cinayetini araştırmak için dönen bir gazetecinin hikâyesini merkezine alıyor. Amy Adams’ın kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilediğini söyleyebiliriz.

Veep

Yıl : 2012-2019

: 2012-2019 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.4

Politik hiciv denince akla gelen ilk yapımlardan biri olan Veep, ABD Başkan Yardımcısı Selina Meyer ve ekibinin başından geçen komik ve absürt olayları konu alıyor. Siyasetin perde arkasındaki beceriksizlikleri, egoları ve bitmek bilmeyen krizleri mizahla eleştiren bir yapım.