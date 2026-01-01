Türkiye'nin En Popüler Platformu HBO Max'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Türkiye'nin en çok aboneye sahip film ve dizi platformu HBO Max'te çok sayıda film bulunuyor. Ancak bunlardan bazıları kullanıcılar tarafından pek bilinmiyor. İşte HBO Max'teki gizli mücevherler.

%26'lık pazar payıyla Türkiye'nin en popüler film ve dizi platformu konumunda bulunan HBO Max, çok sayıda yapımı kullanıcılarına sunuyor. Platformun film kütüphanesi de gün geçtikçe daha da büyüyor. Tabii ki burada genel olarak çok popüler olan filmlerin izlendiğini görüyoruz. Ancak gizli mücevherler de yok değil.

Bu içeriğimizde HBO Max’te olmasına rağmen pek bilinmeyen güzel filmleri derledik. Bu filmler, iyi olmalarına rağmen pek bilinmedikleri için filmler arasında kaybolup gidiyor. Ancak izleyince “Bu film neden popüler değil?” diye sormanızı ve oldukça iyi vakit geçirmenizi sağlayacaklar.

Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi

Yıl : 2024

Türü : Dram, komedi

: Dram, komedi IMDb puanı: 6.2

Türk Yönetmen Tolga Karaçelik imzası taşıyan bu yapımda efsane oyuncu Steve Buscemi, Severance ile tanıdığımız Britt Lower, The Big Short, Past Lives gibi filmlerden gördüğümüz John Magaro yer alıyor. Boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adamın, emekli bir seri katille beklenmedik bir dostluk kurması ve yaşananlar konu ediniliyor.

The Fountain

Yıl : 2006

Türü : Bilim kurgu, romantik

: Bilim kurgu, romantik IMDb puanı: 7.1

Çok farklı bir film olarak nitelendirebileceğimiz The Fountain, Darren Aronofsky imzası taşıyor ve Hugh Jackman'ı başrolünde bulunduruyor. Görsel olarak oldukça etkileyici olan yapımda, geçmiş, bugün ve gelecekten üç ayrı hikâye sunuluyor. Ölümsüzlüğü arayan bir kaşifi, karısını kurtarmaya çalışan modern bir bilim insanını ve uzaydaki bir yolcuyu odağına alıyor. Aşk ve ölümsüzlük temasını çok iyi bir şekilde işleyen bir yapım.

Juror #2

Yıl : 2024

Türü : Suç, dram

: Suç, dram IMDb puanı: 7.0

Film, bir cinayet davasında jüri üyeliği yapan bir adamın, kurbanın ölümünden kendisinin sorumlu olabileceğini fark etmesini konu alıyor. Son yıllarda çıkışta olan Nicholas Hoult'un performansıyla dikkat çeken yapım, Clint Eastwood tarafından yönetiliyor.

Bad Education

Yıl : 2019

Türü : Biyografi, suç, dram

: Biyografi, suç, dram IMDb puanı: 7.1

Hugh Jackman, Allison Janney, Ray Romano gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Cory Finley imzalı Bad Education, gerçek bir hikâyeden uyarlanıyor. ABD tarihinin en büyük okul yolsuzluğu skandallarından birini mercek altına alıyor.

The Tale

Yıl : 2018

Türü : Dram, gizem, gerilim

: Dram, gizem, gerilim IMDb puanı: 7.2

Efsane aktris Laura Dern'ün başrolde döktürdüğü The Tale, çocuklukta tecavüze uğrayan mağdurları hakkında belgesel çeken ve bu sırada kendi çocukluğunda yaşadıklarını sorgulamaya başlayan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Travmaların zihin tarafından nasıl yeniden şekillendirildiğini anlatan sarsıcı bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.

American Splendor

Yıl : 2003

Türü : Biyografi, komedi

: Biyografi, komedi IMDb puanı: 7.4

Paul Giamatti'nin erken dönem filmlerinden olan ve harika performans gösterdiği bu yapım, çizgi roman dünyasının en alışılmadık isimlerinden biri olan Harvey Pekar’ın hayatını konu alıyor.

No Sudden Move

Yıl : 2021

Türü : Suç, gizem, gerilim

: Suç, gizem, gerilim IMDb puanı: 6.4

Steven Soderbergh'ün yönettiği, Don Cheadle ve Benicio Del Toro gibi iki ünlü aktörü başrolünde bulunduran No Sudden Move, gerilim ve gizem türünü sevenlerin göz atması gereken bir yapım. 1950’lerin Detroit’inde geçen filmde, bir eve saldırı düzenlemek için tutulan üç suçluya ve her şeyin aslında sandıklarından çok daha büyük bir şey olmasını konu ediniyor.

Elephant

Yıl : 2003

Türü : Suç, gerilim

: Suç, gerilim IMDb puanı: 7.1

Gus Van Sant'ın yönettiği Elephant, ABD'deki okul saldırılarını temeline alan bir film. 2003 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye de kazanmayı başaran film, bir lisede yaşanan trajik bir silahlı saldırıyı odağına alıyor. Ancak film, bu olayı geleneksel bir anlatıyla değil, olay gününün sıradanlığını takip eden uzun plan sekanslarla ve farklı perspektiflerle işliyor. Olayın nedenine veya diğer detayları yerine o gün neler olduğuna, bir saldırıda öğrencilerin neler yaptığına odaklanıp her şeyin akışını an an göstererek izleyiciyi sessiz bir gerilimin içine hapsediyor.

Yukarıdaki listemizden de görebileceğiniz üzere HBO Max, keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı türden filme de ev sahipliği yapıyor. Eğer izleyecek yeni şeyler arıyorsanız kesin bu yapımlara göz atmalısınız. Peki sizin önerileriniz var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.