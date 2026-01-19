Tümü Webekno
RAM Krizi Akılalmaz Seviyelere Ulaştı: Hırsızlar Bir Tasarım Ofisine Girip DDR5 RAM'leri Çaldı!

RAM krizi ciddi boyutlara ulaştı ve hırsızlar girdikleri bir tasarım ofisinden sadece DDR5 RAM'leri çalıp çıktılar.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Güney Kore’de yaşanan sıra dışı bir hırsızlık olayı, RAM krizinin insanları ne duruma getirdiğini gözler önüne serdi desek yalan olmaz. Bir tasarım ofisine giren hırsızlar, ofisteki bilgisayarlardan yalnızca DDR5 RAM'leri çaldı ve diğer hiçbir eşyaya dokunmadı.

Forumlarda paylaşılan bilgilere göre hırsızlar iki masaüstü bilgisayarın temperli cam yan panellerini kırarak kasaların içini açtı. Bu süreçte ofisteki çekmeceler, monitörler veya başka ofis ekipmanlarına en ufak bakmaya tenezzül etmeyen hırsızların tek hedefleri RAM'lerdi.

Micron'a ait nadir RAM'ler çalındı

Çalınan donanım, Micron’a ait DDR5-5600 hızında, 32 GB kapasiteli RAM'lerdi. Üstelik bu RAM'ler, firmanın tüketici pazarından çektiği ve artık nadir bulunan bir seriye ait. Bu da olayın rastgele değil, bilinçli ve seçici bir hırsızlık olduğunu gösteriyor.

Son aylarda DDR5 RAM fiyatları âdeta uçmuş durumda. PCPartPicker verilerine göre 2x32 GB DDR5-5600 kitlerinin fiyatı 2025’in son çeyreğinde globalde ortalama 800 dolara kadar çıktı. Daha hızlı DDR5-6000 kitleri ise 900 dolar seviyelerini gördü. Oysa aynı ürünler sadece birkaç ay önce yaklaşık 200 dolara satılıyordu. Bu ani artış, özellikle ikinci el satıcıları için RAM’leri cazip bir hedef hâline getirmiş durumda.

Toplam değerleri yaklaşık 1.600 dolar değerinde

Güney Kore’de çalınan dört modülün toplam piyasa değerinin yaklaşık 1.600 dolar olduğu tahmin ediliyor. Küçük boyutları, kolay taşınabilir olmaları ve yüksek yeniden satış değeri, DDR5 RAM'leri hırsızlar için ideal bir “ganimet” hâline getiriyor.

Uzmanlara göre bu olay, kurumlar ve ofisler için bir uyarı niteliğinde. Şeffaf kasalarla sergilenen yüksek değerli donanımlar, özellikle RAM gibi kolay sökülüp taşınabilen parçalar, daha fazla risk altında.

