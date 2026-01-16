Teknoloji Alışverişinde Sepet Mühendisliği: Huawei Club Haftası’ndan Maksimum Fayda Sağlamanın 4 Yolu

Huawei, Türkiye’de tüketicilerle kurduğu güçlü bağ ve özel ürünleriyle elde ettiği başarının bir teşekkür ifadesi olarak özel bir kampanya başlattı

Huawei, 2025 yılında Türkiye’de tüketicilerle kurduğu güçlü bağ ve özel ürünleriyle elde ettiği başarının bir teşekkür ifadesi olarak, yalnızca Huawei Resmi Online Mağazası’nda geçerli özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya sadık kullanıcılar için hayata geçirilen “Teşekkür ve Ödüllendirme Haftası” (Club Week) olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak bu kampanya, sadece "indirim var" deyip geçilecek türden değil; biraz stratejik davrananların çok daha kârlı çıkacağı bir "sepet mühendisliği" fırsatı sunuyor. 21 Ocak’ta sona erecek bu özel hafta için, sepetinizi nasıl optimize edebileceğinize dair kritik ipuçlarını bir araya getirdik.

Alışverişe Başlamadan Önce "Hasat" Yapın

Çoğu kullanıcı ürünü seçip sepete gider ama Huawei Store’da işleyiş farklı. Önce Huawei Üye Teklifleri sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Sayfadaki 4 farklı kuponun üzerindeki "Al" butonuna tek tek tıklayarakbunları hesabınıza tanımlayın. Sistem, ödeme aşamasında sepet tutarınıza göre en yüksek indirimli kuponu otomatik olarak uygulayacak. Kuponları önceden toplamazsanız indirimden faydalanamazsınız.

"Eşik Atlatma" Taktiği: 19.000 TL mi, 20.000 TL mi?

Kampanyanın en can alıcı noktası barem geçişleri. Örneğin, 19.000 TL’lik bir sepet yaptığınızda 500 TL indirim alabiliyorken, sepete 1.000 TL’lik küçük bir aksesuar ekleyip tutarı 20.000 TL’ye tamamladığınızda indirim anında 2.000 TL’ye çıkıyor. Yani daha fazla ürün alıp daha az ödemiş oluyorsunuz.

Öne Çıkan "Akıllı Paket" Kombinasyonları

Baremleri aşmanızı sağlayacak ve donanım ekosisteminizi tamamlayacak en mantıklı eşleşmeler var. Örneğin 6000 TL baremli Sporcu Paketinde WATCH FIT 4 Serisi + FB SE Serisini aldığınızda sepet tutarı 6.000 TL'yi aşıyor ve ek 500 TL indirim tanımlanıyor. Bu kurguda ek olarak Fit 4 ürün tutarının 3 katı Huawei puanı kazanma fırsatı da sunuluyor.

Puanları Nakit Gibi Kullanın

Alışveriş bittikten sonra kazancınız bitmiyor. Satın aldığınız ürüne göre (bazı ürünlerde 3 kat, bazılarında 5 kat) Huawei Puan hesabınıza yükleniyor. Watch D2 gibi ürünlerde 5 kat puan kazanabiliyorsunuz.