Honda ile Sony, Elektrikli Otomobil İçin Ortaklık Açıkladı

Sony, elektrikli otomobil projesi için Honda ile iş birliğine gitti. Yapılan açıklamalara göre Honda ile Sony, en azından şu an için "New Company" (yeni şirket) olarak ifade edilen bir ortak şirket altında çalışmalarını ettirecekler. Her şey yolunda giderse, iki devin elektrikli otomobili ile 2025'te tanışacağız.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bir süredir elektrik motorlu otomobiller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Sony'nin TOGG rakibi olacak tam elektrikli SUV modeli Vision-S 02'yi tanıttığından bahsetmiştik. Yaşanan son gelişmelerse Sony'nin bu sektörde oldukça kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Sony, son birkaç haftadır bir ortak arayışındaydı. Şimdiyse o ortak bulunmuş durumda. Otomobil dünyasının sevilen markalarından Honda, Sony ile iş birliği yapacak. Hatta iki dev şirket, yeni bir şirket kuracak. Bu şirket şu anda "yeni şirket" anlamına gelen "New Company" olarak ifade ediliyor. Sony ve Honda'nın ilk elektrikli arabası, 2025'te piyasaya sürülebilir Yapılan açıklamalara göre her şey yolunda gider ve şirketler bu iş birliğini sürdürebilirlerse, 2025 yılına geldiğimizde Sony ve Honda'nın birlikte üreteceği elektrik motorlu otomobil ile tanışmış olacağız. Yani en azından planlamalar bu yönde. Aracın neler sunacağı, Sony'nin Vision serisinin yeniden mi markalandırılacağı yoksa yepyeni otomobiller mi tasarlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. İLGİLİ HABER Volvo, Elektrikli Otomobiller İçin 'Kablosuz Şarj' Teknolojisi Duyurdu [Video] Bu arada, genelde Sony'yi dillendiriyor olsak da bu otomobil projesinin ardında dev bir ekip var. Sony, daha önceki dönemlerde de bazı iş birliktleri yaptı ve bu iş birlikleri, Vision isimli elektrikli otomobillerin tasarlanabilmesinde yardımcı oldu. Örneğin; Bosch, NVIDIA, Qualcomm, Continental, ZF ve Magna Steyr, bu otomobil projesinin nispeten küçük ortakları. Şimdi tüm bunlara, Honda da eklenmiş oldu.

Kaynak : https://www.motor1.com/news/571312/sony-honda-joint-venture-electric/

