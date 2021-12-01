İşlemcileriyle adından sıkça söz ettiren Qualcomm, yeni işlemci serisinde her zaman açık kamera özelliğinin destekleneceğini açıkladı. Kullanıcılar ise bu durumun güvenlik sorunları oluşturabileceğinden şüpheleniyor.

Telefon kameraları günlük hayatımızda fotoğraf çekmekten dosya taratmaya kadar pek çok alanda işlerimizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ancak bazı durumlarda özel hayatımızın gizliliğini ihlal edebiliyor hatta özel hayatımızı mahvedebiliyor.

Kimi kullanıcılar telefonlarına kamerayı kapatabilen kılıflar taksa da ön kameralar sürekli olarak açıkta duruyor ancak kullanmadığımız sürece aktifleşmiyordu. Ancak işlemcileriyle tanınan Qualcomm’un yaptığı son açıklamaya göre bu durum değişmek üzere.

Her zaman açık kamera: hem güzel hem tehlikeli

Snapdragon yeni nesil işlemcilerine eklenecek bir özellik sayesinde telefon üreticileri, ön kameranın 7/24 açık olmasını ve etrafı “gözetlemesini” mümkün kılabilir. Yeni işlemciler bu özelliğin en optimize şekilde çalışması için tasarlanmış olsa da güvenlik konusunda zaafların olabileceği kullanıcılar tarafından büyük bir tartışma konusu olmuş durumda.

Teknolojiye olan bakış açınıza göre bu gelişme hem çok güzel hem de çok ürkütücü olabilir. Kimi kullanıcılara göre bu özellik sayesinde şifre girmeden telefonunuzu kullanabilirsiniz. Hatta telefonu elinizden bıraktığınızda telefon kendisini otomatik olarak kilitleyebilir. Bu özellikler kulağa her ne kadar ilgi çekici gelse de çok büyük tehlikeler barındırmıyor değil.

Şirket her ne kadar bu durumun normalden çok daha güvenli bir kullanım sunacağını iddia etse de dünya çapında teknoloji ve siber güvenlik alanında tanınan pek çok isim bu durumun son derece tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu özelliği hedef alan bir virüsün telefonlara bulaştığı andan itibaren “özel hayat” kavramının ortadan kalkacağını ve 1984 kitabındaki gibi bir “Büyük Kardeş” tarafından izlenebileceğimiz iddia edildi.

Pek çok insan kullanım kolaylığına karşılık özel hayatının izlenebilmesi ihtimalinin mantıklı bir fikir olmadığını savunsa da firma yetkilileri bu konuyla özel olarak ilgilendiklerini ve gereken önlemlerin tamamının hem Qualcomm tarafında hem de telefon üreticilerinin tarafında alınacağını açıkladı.