Honor 60 Serisinin Etkileyici Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor 50 serisi ile büyük başarı elde eden Honor, bu başarısını tekrar etmek için yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Honor 60 olarak adlandırılan modelin göz alan tasarımı ve etkileyici özellikleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta Huawei, alt markalarından biri olan Honor ile bağlantılarını tamamen kestiğini açıklamıştı. Bir nevi bağımsızlığını elde eden Honor, şimdi de göz alıcı yeni bir akıllı telefonla karşımızda. Şirket, 2021 yılının ortalarında piyasaya sürdüğü Honor 50 serisi ile Çin’de büyük başarı elde etmişti. Bu başarısını devam ettirmek isteyen şirket, Honor 60 serisi akıllı telefonlarını gelecek ay satışa sunmaya hazırlanıyor.

Elde edilen bilgilere göre Honor 60 serisi 1 Aralık tarihinde Çin’de satışa sunulacak. Honor 60 ve Honor 60 Pro olarak kullanıcılara sunulacak akıllı telefonların tasarımı ve özellikleriyle ilgili de yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Honor 60 ve Honor 60 Pro’nun görselleri:

JD.com, serinin genel özellikleriyle ilgili bilgileri internete sızdırdı. Görselden anladığımız kadarıyla her iki telefon da kıvrımlı OLED ekrana sahip. Ancak sağda yer alan Pro modelinin dört köşesinin de daha yumuşak bir kıvrıma sahip olduğunu görüyoruz. Ekran içi parmak izi okuma özelliği olan telefonların 50 MP’lik etkileyici ön kamerası da üst-orta kısımda yer alıyor.

Honor 60 serisi, 2400 x 1080 piksellik 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ ekranlarla geliyor. Aynı zamanda her iki telefon da Snapdragon 778G+ SoC işlemciye sahip. Arka kamerası 108 MP olan Honor 60 serisi, 66W hızlı şarj özelliğine de sahip. 1 Aralık tarihinde Çin’de satışa sunulması beklenen serinin Avrupa pazarına ne zaman ulaşacağıysa bilinmiyor ancak yapılan tahminler, 2022 yılının ilk yarısına işaret ediyor.