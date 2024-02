Dünyanın en çok oynanan MOBA oyunu Honor of Kings, Türkiye'de çıkış yaptı. Oyunun 9 milyon TL ödül havuzuna sahip bir turnuvasının da mart ayı başında İstanbul'da gerçekleştirileceği açıklandı.

Günlük 100 milyon aktif kullanıcısıyla dünyanın en çok oynanan MOBA oyunu olan Honor of Kings’in, ön kayıtları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Oyun, ön kayıt sürecinin ardından ücretsiz olarak Türkçe desteğiyle geçtiğimiz hafta ülkemizde kullanıma sunuldu.

TiMi Studio Group ve Level Infinite imzalı yapım, lansman ayına özel olarak 72 başlangıç kahramanı tamamen ücretsiz olarak çıkış yaptı. Oyuna ilerleyen süreçte yerel kahraman ve kostümlerin de getirileceği belirtildi.

İstanbul’da 9 milyon TL’yi aşan ödül havuzuna sahip turnuva gerçekleştirilecek

Bunlara ek olarak espor ekosistemine 15 milyon dolar yatırım planı oluşturan Honor of Kings, bu programın ilk ayağını İstanbul’da başlatacak. Yani İstanbul, 2-10 Mart tarihleri arasında Invitational Series’in ilk turnuvasına ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Honor of Kings Invitational 1. sezon turnuvasında Türkiye dahil 5 farklı ülkeden espor takımları katılacak. Bu takımlar, 9 milyon TL’yi aşan ödül havuzu ve Honor of Kings’in 2. sezonuna yükselme şansı için mücadele edecek. Turnuvaya Beşiktaş Esports, FUT KAOS ve IW WRX olmak üzere Türkiye’den üç takım katılacak. 10 Mart’ta final karşılaşmalarının gerçekleşeceği organizasyon, Honor of Kings Türkiye’nin YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak yayımlanacak.