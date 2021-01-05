Huawei 2021'de Akıllı Telefon Satışlarında Ağır Darbe Alacak

Son 2 yılı ABD ambargolarıyla geçiren Huawei'nin 2021 yılında akıllı telefon satışlarında büyük bir darbe alması bekleniyor. 2020'de 170 milyon akıllı telefon satışı yapan şirketin, 2021 yılında 50 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının en çok darbe alanlarından bir tanesi olan Huawei, 2021 yılında akıllı telefon alanında bu darbeyi daha da sert hissedecek gibi duruyor. Şirketin 2021 yılında akıllı telefon satışlarında devasa bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Tayvan merkezli TrendForce, 2021 yılında Huawei'nin 45 milyon akıllı telefon satışı yapacağını öngörüyor. 2020 yılında 170 milyon telefon satışı gerçekleştiren şirket, Samsung ve Apple'ın ardından üçüncü sırada yer almıştı. TrendForce'un 45 milyonluk tahminine göre şirket, 7. sıraya kadar gerileyecek.

Huawei, 2021'de akıllı telefon satışlarında daralma yaşayacak

TrendForce'a göre ABD yaptırımları, Huawei'nin daralan telefon satışlarında büyük bir rol oynayacak. Yine şirkete göre Huawei, üreteceği amiral gemisi telefonların donanımlarını bulma konusunda da büyük bir sıkıntı yaşayacak.

Ayrıca yapılan analize göre şirket, eski alt markası Honor ile de bir yarışa girecek. Honor'un Huawei'den ayrı bir şekilde başarıya nasıl ulaşacağı konusunda belirsizlikler bulunsa da şirket, 2021 yılında Huawei'den daha çok akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor. Yani 2021 yılı Huawei için oldukça zorlu geçecek.

TrendForce'un tahminlerine göre Huawei dışındaki diğer şirketler büyük dalgalanmalar yaşamayacak hatta aksine satışlarında artış yaşayacak. 2020 yılının lideri olan Samsung, 2021 yılında da liderlik koltuğunda yer alacak. Huawei'nin yaşayacağı düşüşle birlikte Xiaomi, Huawei'nin üçüncülük koltuğunu devralacak.

Tabii bunlar sadece tahminden ibaret. Dolayısıyla 2021 yılı sonunda bundan çok daha farklı bir tabloyla karşılaşabiliriz. Ancak akıllı telefon satışları aşağı yukarı bu şekilde gerçekleşecek olursa Huawei'nin eski günlerini mumla aramaya başlayacağını söyleyebiliriz.