Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, ABD'nin olası ambargo uygulaması halinde tüm Çinli akıllı telefon üreticilerine HarmonyOS'a geçmeleri için yardım edebileceklerini söyledi.

Çinli teknoloji devi Huawei, Mayıs 2019’da ABD tarafından ticari kara listeye alındığından bu yana ABD’li ortaklarından bağımsız bir şekilde akıllı telefon sektöründe varlığını sürdürmeye devam ediyor. Huawei’nin bu 1 buçuk yıllık süreçte en büyük atılımları kendi mobil işletim sistemi Harmony OS ve Google Mobil Servisleri’ne alternatif olarak geliştirilen Huawei Mobil Servisleri oldu.

Huawei, bir yandan Google Mobil Servisleri’nin eksikliğini gidermeye çalışırken bir yandan da diğer Çinli akıllı telefon üreticileri için iş birliği sinyalleri gönderiyor. Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, kısa süre önce gerçekleştirdiği açıklamalarıyla bir kez daha Çinli akıllı telefon üreticilerine Google Mobil Servisleri’nden uzaklaşma imasında bulundu.

“Çinli akıllı telefon üreticileri, HarmonyOS ile Google’a olan bağımlılıktan kurtulabilirler”

ABD tarafından ambargoya maruz kalmaları durumunda tüm Çinli akıllı telefon üreticilerine yardımcı olabileceklerini ifade eden Richard Yu, akıllı telefon üreticilerinin Harmony OS işletim sistemi ve Huawei Mobil Servisleri’ni kullanarak Google Mobil Servisleri’ne olan bağlarını koparabileceğini dile getirdi.

Richard Yu, diğer Çinli akıllı telefon üreticilerine ilk kez HMS çağrısında bulunmuyor ancak ne Harmony OS ne de Huawei Mobil Servisleri henüz farklı akıllı telefon üreticilerinin taleplerini karşılayabilecek durumda değil.

Her şeyden önce; Harmony OS’un diğer akıllı telefonlarda da kullanılabilmesi için çekirdeğinin farklı yonga setleriyle uyum sağlayabilecek kadar esnek olması ve açık kaynaklı olması gerekiyor. Huawei, gelecekte bunun mümkün olabileceğini ifade etse de şu an için açık kaynaklı bir işletim sistemi olmadığı kesin.