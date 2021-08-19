Huawei, Akıllı Telefon Sektöründen Çok Umutlu: İşte Nedeni

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili Guo Ping, üst düzey çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda çok iddialı sözler sarf etti. Reuters'ın haberine göre Guo Ping, Huawei'nin akıllı telefon sektöründe kaybettiği pozisyonu yeniden kazanacağını ve sektörün bir numarası olacağına inanıyor. Peki neden?

Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz yılların en popüler akıllı telefon satıcılarından bir tanesiydi. Ancak Donald Trump yönetimindeki ABD'nin casusluk suçlamaları ve şirkete uyguladığı ambargo, Huawei'yi sektörün dışına itti. Özellikle de 2020 yılını oldukça zorlu bir şekilde sürdüren Huawei, sektördeki hakim konumunu kaybetti.

Ancak Huawei, her şeye rağmen sektörün zirvesine yeniden oturacağına inanıyor. Reuters'ta yer alan bir haber, Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili Guo Ping'in hala umudunun olduğunu ve bu umudu çalışanlarına aşılamak için elinden geleni ardına koymadığını gözler önüne seriyor. Peki Huawei'nin üst düzey yöneticisi, neden böyle bir düşünce içerisinde?

"Düşük güç tüketimi yapan gelişmiş işlemciler üretebiliriz ama..."

Reuters'ın haberine göre Guo Ping, geçtiğimiz günlerde şirketin üst düzey çalışanlarıyla bir toplantı düzenledi. ABD'nin uyguladığı ambargonun kalkmadığını ve bunun Huawei için bir tehdit olduğunu bildiğini söyleyen Ping, yine de tüm sorunların çözülebileceğini vurguladı. Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduklarını ifade ediyor...

Guo Ping tarafından yapılan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi; "Akıllı telefon sektörünün ihtiyaç duyduğu temel şey; düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunan işlemciler. Huawei, bunu tasaryabilecek güce sahip ancak kimse bize yardım edebilecek durumda değil. Bu yüzden sıkışıp kaldık." Guo Ping'e göre Huawei, akıllı telefon sektöründe her zaman var olacak ve bir gün, sektörde sahip olduğu tahta yeniden oturacak.