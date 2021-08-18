Huawei, 3. Taraf Telefon Satışına Başlayabilir

Weibo'da yer alan bir paylaşım Huawei'nin muhtemelen HarmonyOS ekosistemini yaygınlaştırmak için yeni bir iş modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor. İddialara göre Huawei, fiziki mağazalarında üçüncü taraf şirketler tarafından geliştirilmiş akıllı telefon satışlarına başlayacak.

Bir dönemler akıllı telefon sektörünün parlayan yıldızı olan Huawei, ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle zor bir sürecin içerisine girdi. Şirket, diğer teknoloji şirketleriyle alışveriş yapamaması nedeniyle hem tedarik sorunu yaşadı hem de sektördeki statüsünü kaybetti. Elbette bu durum, şirketin mali durumunu da doğrudan etkiledi. Ancak Huawei'nin tüm dengeleri değiştirebilecek yeni bir karar almış olabileceği düşünülüyor.

Çin'in resmi sosyal medya platformu Weibo'da yapılan bir paylaşıma göre Huawei, 20 Ağustos'ta "Monica" kod adlı bir akıllı telefonu fiziksel mağazalarında satışa sunacak. Monica'nın tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı bilinmezken, telefonun Huawei'ye ait olup olmadığı bile belli değil. Şirketin yeni bir telefon üzerinde çalışmadığını bildiren sektör uzmanları, Huawei'nin 3. taraf şirketlerin telefonlarını satabileceğini düşünüyorlar.

Huawei, ekstra gelir ve HarmonyOS için 3. taraf şirketlerin telefonlarını satabilir:

20 Ağustos'ta piyasaya sürülmesi beklenen Monica kod adlı telefonun, Huawei ile ortaklık yapan Çinli bir şirkete ait olabileceği de düşünülüyor. Örneğin bu akıllı telefon, Huawei tarafından geliştirilen bazı teknolojileri ya da doğrudan HarmonyOS'u kullanıyor olabilir. Şirketin daha önce yaptığı ve HarmonyOS'un diğer şirketlerle paylaşılabileceğini söylediği açıklama, HarmonyOS ekosistemini yaygınlaştırmak isteyen Huawei'nin üçüncü taraf şirketlere yönelebileceğini düşündürüyor.

Bu arada, Weibo'daki başka bir sızıntıya göre yalnızca Monica değil, başka ürünler de Huawei'nin fiziki mağazalarında satışa sunulacak. Bu ürünlerin neler olduğuna ilişkin bir bilgi olmasa da kaynaklar, 3 model üzerinde duruyorlar. Şirketse bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günler, Huawei için büyük olaylara gebe gibi görünüyor...