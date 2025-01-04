Huawei Enjoy 70X tanıtıldı. 6.100 mAh batarya, 40W hızlı şarj ve uydu bağlantısı gibi dikkat çekici özelliklerle duyuruldu. İşte yeni modelin detayları.

Huawei, merakla beklenen yeni Enjoy 70X modelini tanıttı. Orta segment özelliklere sahip olan bu telefon, büyük bataryası ve uydu bağlantısı gibi dikkat çekici yeniliklerle karşımıza çıkıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, Enjoy 70X’i tanıttı. 6.100 mAh kapasitesindeki bataryası ve 40W hızlı şarj desteğiyle uzun kullanım süreleri vadeden telefon, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç OLED ekran yer alıyor.

Yeni Enjoy 70X özellikleri ve fiyatı

Ekranın üst kısmında 8MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunurken, ekran içi parmak izi tarayıcısı da güvenlik için kullanılıyor. Huawei, telefonun yan kısmına yerleştirilen “X düğmesi” ile sık kullanılan uygulamaları, widget’ları veya kişileri hızlıca başlatabilmeyi mümkün kılıyor. Enjoy 70X’in teknik özelliklerine göz attığımızda ise Kirin 8000A 5G işlemcisinin olduğunu görüyoruz.

Altı çekirdekli bu işlemci, 8GB RAM ile destekleniyor ve Snapdragon 695 seviyesinde bir performans sunması bekleniyor. Huawei'nin HarmonyOS 4.2 yazılımıyla çalışan Enjoy 70X, çok sayıda renk seçeneğiyle sunuluyor ve fiyatları 245 dolardan başlıyor. Herkesin merakla beklediği Huawei Enjoy 70X, 10 Ocak’ta teslimatlara başlamak üzere Huawei’nin resmi çevrimiçi mağazasında ön siparişe sunulmuş durumda.