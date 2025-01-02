Huawei, dünyada ilk üçe katlanabilen akıllı telefon modeli Mate XT'nin ikinci nesli için hazırlanıyor. Üstelik Kirin 9020 işlemci ile geliyor.

Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı dünyanın ilk üç katlı akıllı telefonu Mate XT’nin ikinci nesilini bu yıl sonunda çıkarmaya hazırlanıyor. İddialara göre, yeni model, daha güçlü Kirin 9020 işlemciye sahip olacak.

Huawei, Mate XT'nin ikinci nesilinde büyük bir tasarım değişikliği yapmayı planlamıyor. Bunun yerine, yeni modelde performans artışı sağlamak amacıyla Kirin 9020 işlemcisine yer verecek. İşlemci 12 çekirdekli yapısı ve hyperthreading teknolojisi ile önceki nesil Kirin 9010'a kıyasla daha iyi performans sunmayı amaçlıyor.

Yeni nesil üç katlı telefon merakla bekleniyor

Huawei şu anda 7nm üretim sürecinde kalan Kirin 9020'nin sınırlamalarına rağmen, işlemciyi optimize etmeyi başardı. Bunun yanı sıra Mate XT'nin ikinci neslinde ekranın daha dayanıklı hale getirilmesi ve bataryanın büyütülmesi gibi iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

Katlandığında 6.4 inç, tamamen açıldığında ise 10.2 inçlik bir ekran sunmaya devam edecek. Huawei'nin bu yeni modelle, tri-fold telefonları bir adım daha ileriye taşıması bekleniyor. Yeni modelin ne zaman tanıtılacağı ve özelliklerinin ne derece değişeceği ise şimdiden merak konusu oldu.