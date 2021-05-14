Huawei HarmonyOS'u Tüm Telefon Markaları Kullanabilecek

HarmonyOS ile ilgili çıkan haberlere yanıt veren Huawei, işlerim sisteminin tüm akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılabileceğini söyledi. Huawei, HarmonyOS'u bir Android alternatifi olarak değil, rakibi olarak görüyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin ticari kara listesine girmesiyle birlikte 2019 yılında apar topar kendi işletim sistemi HarmonyOS'u duyurmuş ve söz konusu işletim sisteminin bir mobil işletim sisteminden ziyade "evrensel" bir işletim sistemi olduğunu öne sürmüştü.

Huawei, HarmonyOS'un duyurulmasından bu yana geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte çalışmalarına devam etti ve HarmonyOS 2.0'ı, akıllı telefonlar ve akıllı saatleri de destekleyecek şekilde geliştiricilere sundu. Peki Huawei, HarmonyOS ile yalnızca kendi cihazlarını mı hedefliyor?

Huawei, HarmonyOS'u bir "Android alternatifi" olarak görmüyor

TechRadar, geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğu bir haberde Huawei'nin HarmonyOS'un halihazırda Android işletim sistemini kullanan diğer akıllı telefon üreticileri tarafından da kullanılması için temaslarda olduğu ve uyum planları oluşturduğunu ifade etmişti.

Huawei, söz konusu haberden sonra TechRadar'a ulaştı ve "HarmonyOS tüm akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılabilir" olacağını belirtti. Bu açıklama, Huawei'nin HarmonyOS'u Android'e alternatif bir işletim sistemi olarak değil, iOS ve Android'e rakip bir işletim sistemi olarak gördüğünü gösteriyor.

Huawei'nin bugün bile piyasaya sürmüş olduğu akıllı telefonlarda -AOSP sürümüyle olsa da- kullanmakta olduğu Android, tüm akıllı telefon pazarının yüzde 87'sini elinde tutuyor ki geriye kalan yüzde 13'lük payın neredeyse tamamının iOS işletim sistemine ait olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.

Huawei, HarmonyOS ile ilgili büyük ve uzun vadeli planlar kurarak ABD'nin bir kez daha önünde duramayacağı bir ekosistem oluşturmak istiyor olabilir ancak şirketin Xiaomi, OPPO gibi popüler markaların HarmonyOS için kapısını çalmadan önce işletim sistemine kendi akıllı telefonlarında yer verip performansını ve kararlılığını kanıtlaması gerekiyor.