Huawei P50 Ailesinin Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Huawei'nin yaklaşmakta olduğuna inanılan amiral gemisi telefonu P50'nin yeni görüntüleri açığa çıktı. Huawei Central tarafından paylaşılan görüntüler, telefonun hap şeklinde bir çıkıntıya yerleştirilmiş iki ayrı kamera kurulumuna sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz yılların en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olsa da ABD hükümetinin uyguladığı ambargo sonrası sektörden silinmeye yüz tutan Huawei, bir süredir yeni amiral gemisi telefonu P50 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni telefonunda neler sunacağına dair ser verip sır vermemiş olsa da isimsiz bir kaynak tarafından Huawei Central'a gönderilen bazı görüntüler, Huawei P50'nin nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Huawei, yıldızının parladığı dönemlerde sektöre yön veren isimlerdendi. Şirket tarafından tercih edilen tasarım ve donanım özellikleri, rakiplerini de etkiliyor ve trend haline geliyordu. Açık konuşmak gerekirse neyse ki artık böyle bir durum söz konusu değil. Zira ortaya çıkan görüntüler, Huawei'ni pek çok kullanıcının zaten eleştirdiği büyük kamera kurulumlarını daha da büyüteceğini ve hatta iki adet kamera kurulumu kullanacağını gözler önüne seriyor.

İşte Huawei P50 serisinin ilginç kamera kurulumu

Huawei Central'da paylaşılan görüntülere göre şirketin yeni amiral gemisi, hap şeklinde bir kamera çıkıntısının üzerindeki iki ayrı kamera kurulumunu gösteriyor. Bunlardan üstte olanda yer alan üç kamera, muhtemelen ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve üçüncü bir kameraya daha ev sahipliği yapıyor. İkinci dairesel kurulum bölümünde ise mikrofon deliği, bir kamera daha ve bir de LED flaşın varlığını görüyoruz. Bu tasarımın hangi modele ait olduğu tam olarak tespit edilememiş olsa da Huawei P50 Pro'nun bu tasarıma sahip olabileceği düşünülüyor.

Telefonun genel tasarımına baktığımızda amiral gemisi cihazlarda olduğu gibi premium bir havanın estirildiğini görmekteyiz. Muhtemelen cam yapıda olacak arka panel, metal gibi görünen çerçevelerle şık bir bütünlük halinde. Ayrıca paylaşılan görüntüler, telefonun hem ekranının hem de arka panelinin kavisli bir yapıya sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ancak bu görüntüler, telefonun teknik özellikleri açısından hiçbir detay vermiyor. Peki bu telefonun kaputunun altında, hangi özellikler bulunacak?

Daha önce ortaya çıkan raporlara göre Huawei'nin yeni amiral gemisi serisinin giriş modeli P50 6.3 inç, P50 Pro ise 6.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Standart modelin düz, Pro model ya da modellerin ise kavisli ekrana sahip olacağını söyleyen kaynaklar, cihazın HarmonyOS işletim sistemiyle geleceğini söylüyorlardı. İşlemci cephesinde ise 5 nm üretim mimarisine sahip Kirin 9000, muhtemelen bizleri karşılıyor olacak.