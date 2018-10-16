Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro - Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, şu ana kadar tanıttığı en güçlü ve donanımlı amiral gemileri olan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'yu resmen tanıttı. Şık tasarımları ve güçlü donanımları ile dikkat çeken cihazlar, Galaxy Note9 ve iPhone Xs'in bir numaralı rakibi olacak.

Akıllı telefon pazarının popülerliği her gün artan markası Huawei, Samsung ve Apple’a bile parmak ısırtacak yeni amiral gemileri Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro’yu resmi olarak tanıttı. Tasarımı, donanımı ve özellikleri ile Huawei’nin sahip olduğu en güncel mobil teknolojileri içinde bulunduran Mate 20 ikilisi, Galaxy Note9 ve iPhone Xs’in doğrudan rakibi olacak.

En İyi Ekranlardan Birine Sahip

Yeni Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, akıllı telefon piyasasındaki en güçlü ve kaliteli ekranlardan birine sahip. Premium model olan Mate 20 Pro, 6.4 inç boyutundaki kavisli WHD (3120 x 1440) OLED ekranı ile son derece canlı ve parlak renkler ile muhteşem bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca cihazın ekran formatının 19.5:9 olduğunu hatırlatalım.

Üst Düzey Güç ve Depolama

Huawei Mate 20 ikilisi gücünü 7nm süreci ile üretilen Kirin 980 işlemcisinden alıyor. Bu da cihazın 10nm işlemcili herhangi bir amiral gemisine göre daha az güç tüketip daha fazla performans vereceği anlamına geliyor. Tüm bu güç 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile birleşince Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, tartışmasız bir şekilde akıllı telefon pazarının en iddialı akıllı telefonlarından biri haline geliyor.

Mobil Fotoğrafçılıkta Zirve

DxOmark’ın akıllı telefon karşılaştırma listesine baktığınızda Huawei P20 Pro’nun en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğunu görüyorsunuz. Yeni Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro’nun tahtını almaya geliyor. Arka tarafta 40MP, 20MP ve 8MP olmak üzere üç ayrı kameraya sahip olan cihaz, muhteşem düşük ışık performansının yanı sıra 3x optik yakınlaştırma özelliği ile çözünürlük kaybetmeden yakından fotoğraf çekmeyi mümkün kılıyor.

Bataryasıyla Rakipsiz

Huawei Mate 20 Pro, kablosuz şarj özelliği ile dünyada ilk olma niteliğine sahip. Arkadaşınızın şarjı çok azaldı ve telefonuna acil ihtiyacı mı var? Hiç sorun değil. Tek yapmanız gereken arkadaşınızın kablosuz şarj destekli telefonu ile kendi Huawei Mate 20 Pro’nuzu arka arkaya birleştirmek. Mate 20 Pro, 4200mAh’lik bataryası ile yalnızca kablosuz şarj olmuyor, aynı zamanda diğer kablosuz şarj destekli telefonları da şarj edebiliyor.

Peki ya Mate 20?

Huawei Mate 20’nin de Mate 20 Pro’dan aşağı kalır bir telefon olduğunu söylemek zor. Her iki cihaz da aynı işlemciyi kullanıyor fakat Mate 20’nin 4GB RAM’li bir varyantı da bulunuyor. Ayrıca Mate 20, Mate 20 Pro gibi üçlü arka kamera kurulumuna sahip ancak bu kamera kurulumu çözünürlük olarak 16MP, 12MP ve 8MP şeklinde. Mate 20, 6.5 inç ile daha büyük bir ekrana sahip olsa da Full HD+ ekran çözünürlüğü sunuyor. Ayrıca cihaz, 4000mAh gibi nispeten daha küçük bir bataryaya sahip.

Fiyatlar

Günümüz döviz kurunu düşündüğümüzde akıllı telefon fiyatlarının absürt seviyelere çıktığını görebiliyoruz. Ancak Huawei, sunduğu özelliklere rağmen biraz daha insaflı bir fiyatlandırma tercih etti diyebiliriz. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte Huawei Mate 20, 750 dolar (~4350 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkarken Mate 20 Pro ise 1150 dolar (~6670 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.