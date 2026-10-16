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Bütçe Dostu Huawei Nova Katlanabilir Telefon Baştan Aşağı Yenileniyor: İşte Şaşırtan Tasarım Değişikliği!

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Huawei'nin yeni Nova katlanabilir telefonu, alışılmış dar ve dikey tasarım yerine daha geniş bir ekranla gelebilir.

Bütçe Dostu Huawei Nova Katlanabilir Telefon Baştan Aşağı Yenileniyor: İşte Şaşırtan Tasarım Değişikliği!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Huawei'nin yeni Nova katlanabilir telefonu, tasarımıyla serinin önceki modellerinden ayrılmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre şirket, dar ve uzun gövde anlayışını geride bırakıp daha geniş bir ekran formatına geçecek. Böylece Nova serisi, alıştığımız katlanabilir telefon tasarımından farklı bir çizgiye taşınacak.

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Ağustos 2024'te tanıtılan Nova Flip'ten bu yana seride benzer bir tasarım anlayışı korunuyordu. Yeni modelde konuşulan ekran değişikliği ise telefonun yalnızca görünümünü değil, kullanım biçimini de etkileyebilir.

İçerikten Görseller

Bütçe Dostu Huawei Nova Katlanabilir Telefon Baştan Aşağı Yenileniyor: İşte Şaşırtan Tasarım Değişikliği!
Huawei-Nova-Flip-S-Launch-Specs-Price

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu daha geniş bir ekranla geliyor

Huawei-Nova-Flip-S-Launch-Specs-Price

Yeni Nova modelinin, Huawei Pura X Max'e benzer geniş bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Nova Flip S'te kullanılan 20:9 ekran oranının yerini 16:9 veya 16:10 gibi daha geniş bir format alacak.

Bu değişiklik özellikle video izlerken ve aynı anda birden fazla uygulamayla çalışırken daha geniş bir alan sunabilir. Yatay kullanımda daha ferah bir görüntü sağlayacak bu tasarım, katlanabilir telefonun günlük kullanımını da farklılaştırabilir.

Huawei'nin yeni Nova modelini bu yılın sonlarında veya 2027'nin başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Telefonun fiyatı ve diğer donanım özellikleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Huawei Katlanabilir Telefon

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