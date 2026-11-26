Bütçe sınırını çoktan geride bırakanlar için en pahalı telefonlar bile daha lüks bir hale getirilebiliyor. Londra ve Dubai merkezli Goldgenie, 2007'de iPhone'ları kişiselleştirerek adını duyurmuştu. Şimdi yılbaşı öncesinde Güney Koreli devin en üst düzey iki modeline göz dikti.
Şirketin el işçiliğiyle hazırladığı 24 ayar altın kaplama Galaxy S26 Ultra ve Galaxy Z Fold 8 Ultra, orijinal cihazların dış kasasına uygulanan kaplamadan ibaret. İç donanıma dokunulmuyor. Saf altının yanında ayna parlaklığında pembe altın (rose gold) ve platin grubu bir metal olan rodyum seçenekleri de var.
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Fiyat etiketi cep yakıyor
Özel serinin başlangıç fiyatları şöyle. Depolama büyüdükçe fiyat da yükseliyor:
24 Ayar Altın Galaxy S26 Ultra: 3.400 dolardan başlıyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri var.
24 Ayar Altın Galaxy Z Fold 8 Ultra: 5.757 dolardan başlıyor. 512 GB ve 1 TB seçenekleri var. Fold modelinde 256 GB seçeneği yok.
Teslimat ve garanti
Her sipariş özel sunum kutusu, orijinallik sertifikası ve kaplama işçiliğini kapsayan ömür boyu Goldgenie garantisiyle birlikte geliyor. Cihazlar DHL ile ücretsiz gönderiliyor ve 7 gün içinde yola çıkıyor. Yılbaşına yetişmesi için siparişin en geç 16 Aralık'a kadar verilmesi gerekiyor.
Goldgenie'nin Samsung ile resmi bir bağı yok. Kasaya müdahale edildiği için standart Samsung garantisi devre dışı kalabilir. Bu yüzden seri, günlük kullanımdan çok koleksiyonerlere ve fazlasıyla lüks hediye arayanlara göre.