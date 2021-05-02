Huawei P50 Black'in Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Huawei'nin P50 serisi akıllı telefonların bu yılın mayıs ya da haziran ayında piyasada olması bekleniyor. Telefonun çıkışı yaklaştıkça ortaya çıkan yeni bilgilerden biri de telefonun görünüşüne ait oldu.

ABD ambargosu nedeniyle bir süre oldukça zor zamanlar yaşasa da daha sonra kendi tedarik zincirini kurarak yoluna devam eden Huawei, akıllı telefonlar tanıtmaya da devam ediyor. Çinli üreticinin beklenen bir sonraki modeli ise P50 serisi.

Daha önce mayıs-haziran döneminde yeni telefonları raflarda göreceğimiz söylenmişti. Huawei P50 serisinin çıkışı yaklaştıkça telefon hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son olarak cihazın bir fotoğrafını gördük.

Huawei klasik renkler tercih ediyor

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki popüler isimlerden biri, Huawei'nin siyah ve beyaz versiyonlarına ait görüntüleri paylaştı. Gerçek cihaz fotoğrafları paylaşan Çinli blogger, hem Huawei P50'nin hem de Huawei P50 Pro'nun seri üretimde olduğunu ifade etti. Huawei P50 Pro+ için ise bir süre daha beklemek gerekiyor.

Daha önce ortaya atılan iddialara göre Huawei P50'nin 6,3 inçlik bir ekranı olacak. Telefonun boyutları ise 156,7 x 74 x 8,3 mm olacak. Bu da bu yıl çıkacak olan cihazın selefi P40'tan daha büyük bir kasaya sahip olacağı anlamına geliyor.

İşlemci açısından baktığımızda da Huawei P50'nin Kirin 9000 ile geleceği iddia ediliyor. Bu yonga seti pek yeni sayılmaz ancak çoklu işlem yapma becerisi sağlaması ve 5G desteği gibi özellikleri gayet iş görebilen bir performans vermesinin yolunu açıyor. Yine de bu özelliklerin henüz resmiyet kazanmadığını belirtmek gerekiyor.

Koca koca kameralar

Daha önce bir başka popüler blogger da Huawei P50 serisinde devasa ana kameralar kullanılacağını söylemişti. Her üç modelde de IMX 707Y—a 1/1.18″ RYYB sensör bulunacak. Bu mercek oldukça büyük olsa da daha önceden iddia edilen IMX800 adlı 1 inçlik mercek iddialarıyla örtüşmüyor.

Huawei'nin yakın zamanda P50 ve P50 Pro modellerini tanıtması bekleniyor. Resmi açıklamalar geldikten sonra da telefonun özelliklerini de kesin olarak görebileceğiz. Bakalım Huawei bizler için P50'de ne gibi özellikler sunacak.