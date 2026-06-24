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Huawei, “E Bu Apple Watch Olmuş!” Diyeceğiniz Qingyun H3550 Akıllı Saatini Duyurdu: 10 Gün Pil Ömrü!

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Huawei, Apple Watch benzeri tasarımıyla dikkat çeken Qingyun H3550 akıllı saatini duyurdu. Cihaz 10 gün pil ömrü gibi gelişmiş özelliklerle geliyor.

Huawei, “E Bu Apple Watch Olmuş!” Diyeceğiniz Qingyun H3550 Akıllı Saatini Duyurdu: 10 Gün Pil Ömrü!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çinli Huawei, Apple’dan sonra dünyanın en çok satan akıllı saat üreticisi konumunda. Öyle ki firmanın sunduğu saatler, gelişmiş özellikleriyle kullanıcıların büyük ilgisini çekmeyi başarıyor. Şimdi ise firma, Qingyun H3550 ismi verilen yeni modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile duyurdu.

Huawei Qingyun H3550 modeli, özellikle kurumsal kullanıcılara hitap eden bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Şık tasarımı sağlam sağlık ve fitness özellikleriyle birleştiren bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

İçerikten Görseller

Huawei, “E Bu Apple Watch Olmuş!” Diyeceğiniz Qingyun H3550 Akıllı Saatini Duyurdu: 10 Gün Pil Ömrü!
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10 gün pil ömrü, 2500 nit parlaklıklı ekran ve dahası

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Qingyun H3550 saati, Apple Watch’a ciddi anlamda benzeyen dikdörtgen şeklinde bir tasarımla geliyor. 42,9 x 38,2 x 9,5 mm ölçülere, alüminyum kasaya ve yalnızca 27 gram ağırlığa sahip. 480x480 çözünürlükte 1,82 inç AMOLED ekranı var. Bu ekran, 2500 nit gibi çok yüksek seviyede parlaklık sunuyor. Böylece en parlak ortamlarda bile ekranı kolayca görebiliyorsunuz.

5 ATM suya dayanıklılık ile gelen Qingyun H3550, yüzme ve günlük kullanımda hiç çıkarmadan rahatça kullanılabiliyor. Sağlık ve spor tarafına baktığımızda daha iyi kalp atış hızı doğruluğu için altı LED ve altı fotodiyot içeren gelişmiş bir PPG sensörü ve SpO2 kan oksijen takibi var. Uyku takibi, HRV analizi, egzersiz koçu, dahili GPS gibi özelliklerle geldiğini de belirtelim.

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Pil ömrü de en güçlü özelliklerinden. Huawei’nin aktardığına göre cihazda güç tasarrufunda 10 güne kadar, normal kullanımda ise 7 güne kadar pil ömrü sunulabilecek. Sürekli açık ekran özelliğini kullanırsanız 4 gün pil ömrü olacak. Kurumsal kullanıcılar için ambalaj, açılış logoları, saat kadranları, kayışları özelleştirme imkânı sunuluyor. Cihazın fiyatı ve nerelerde sunulacağına dair henüz detaylar paylaşılmadı.

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Akıllı Saat Huawei

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